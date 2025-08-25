La Vuelta a España llega a Francia mañana martes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 4 entre Susa y Voiron Guía útil de la etapa 4 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el martes 26 de agosto de 2025

El martes 26 de agosto la Vuelta a España entra en tierras de Francia tras abandonar Italia y la cuarta etapa recorre 206 kilómetros entre Susa y Voiron, pasando por localidades como Briancón o MontGenevre y finalizando en el Departamento de Isère (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia). «Jornada de media montaña que concentrará su dureza en la primera mitad, con las ascensiones a Montgenèvre y Lautaret como principales dificultades con un jugoso botín para luchar por el maillot de la montaña. La parte final más favorable podría permitir a los equipos con hombres rápidos recomponerse para controlar la carrera y luchar por la etapa», explica Fernando Escartín.

Voiron es conocida por su encanto alpino y su herencia cultural. Destacan la Basílica de Saint-Bruno y la famosa destilería Chartreuse, donde se elabora el conocido licor del mismo nombre. Rodeada de paisajes naturales impresionantes, Voiron ofrece la oportunidad de explorar sus montañas, disfrutar de su gastronomía y conocer su vida cultural. Voiron será la 15ª localidad gala en acoger una etapa de La Vuelta.

Tras su paso por Francia la Vuelta entrará en Andorra antes de saltar a España.

ETAPA 4 - MARTES 26 DE AGOSTO SUSA >VOIRON: 206,7 km. Media Montaña

Perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 4

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 4 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.