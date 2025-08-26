La Vuelta a España llega a Figueres este miércoles y rinde homenaje a Dalí con la contrarreloj por equipos: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 5 Guía útil de la etapa 5 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el miércoles 27 de agosto de 2025

Nacho Ortega Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 16:13

El miércoles 27 de agosto la Vuelta a España entra en tierras catalanas para disputar una contrarreloj por las calles de Figueras, en la provincia de Girona. «Es una contrarreloj por equipos muy intensa para poner a prueba la coordinación de las escuadras, que encontrarán en sus ciclistas rodadores su mejor valor para esta jornada. Un circuito muy favorable para los especialistas que no dará ni un respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general», explica Fernando Escartín.

El jueves la Vuelta salta a Andorra antes de regresar a España.

Figueres es conocida mundialmente por albergar el Teatro-Museo Dalí, un espacio emblemático dedicado a la obra del célebre artista surrealista nacido en esta ciudad. Este museo, que Dalí diseñó como una experiencia inmersiva en su universo artístico, incluye una vasta colección de sus obras, desde pinturas y esculturas hasta instalaciones surrealistas únicas. El museo es una parada esencial para los admiradores de Dalí y del surrealismo.

ETAPA 5 - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO FIGUERES-FIGUERES: 24,1 km. Contrarreloj por equipos

Perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 5 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 5

Estas son todos los lugares por donde pasa la etapa 5 y el horario de paso previsto por la organización para el primero y el último equipo.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.151 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a 4 etapas llanas (1 con final en alto), 6 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, 1 contrarreloj individual, 3 etapas onduladas con final en alto y 2 días de descanso. Un recorrido de tres semanas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.