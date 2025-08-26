Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a Figueres este miércoles y rinde homenaje a Dalí con la contrarreloj por equipos: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 5

Guía útil de la etapa 5 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el miércoles 27 de agosto de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 16:13

El miércoles 27 de agosto la Vuelta a España entra en tierras catalanas para disputar una contrarreloj por las calles de Figueras, en la provincia de Girona. «Es una contrarreloj por equipos muy intensa para poner a prueba la coordinación de las escuadras, que encontrarán en sus ciclistas rodadores su mejor valor para esta jornada. Un circuito muy favorable para los especialistas que no dará ni un respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 5 de la Vuelta a España

El jueves la Vuelta salta a Andorra antes de regresar a España.

Figueres es conocida mundialmente por albergar el Teatro-Museo Dalí, un espacio emblemático dedicado a la obra del célebre artista surrealista nacido en esta ciudad. Este museo, que Dalí diseñó como una experiencia inmersiva en su universo artístico, incluye una vasta colección de sus obras, desde pinturas y esculturas hasta instalaciones surrealistas únicas. El museo es una parada esencial para los admiradores de Dalí y del surrealismo.

ETAPA 5 - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

FIGUERES-FIGUERES: 24,1 km. Contrarreloj por equipos

Perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025

Etapa 5 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 5

Estas son todos los lugares por donde pasa la etapa 5 y el horario de paso previsto por la organización para el primero y el último equipo.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.151 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a 4 etapas llanas (1 con final en alto), 6 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, 1 contrarreloj individual, 3 etapas onduladas con final en alto y 2 días de descanso. Un recorrido de tres semanas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Vuelta a España llega a Figueres este miércoles y rinde homenaje a Dalí con la contrarreloj por equipos: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 5

La Vuelta a España llega a Figueres este miércoles y rinde homenaje a Dalí con la contrarreloj por equipos: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 5