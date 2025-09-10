Javier Varela Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Javier Guillén (Madrid, 53 años) es el hombre del momento, aunque él preferiría «no tener protagonismo» y tener una charla con él es obligado. El director de La Vuelta vive unos días de angustia y reuniones de la que ya está siendo la edición de la ronda española que más quebraderos de cabeza le está dando. Las protestas por el conflicto con el equipo Israel y en favor de la causa humanitaria de Palestina ha puesto a La Vuelta en el punto de mira. Guillén reconoce que «en La Vuelta podemos convivir todos» e insiste en recordar que «le parece correcto que se quieran manifestarse pacíficamente». En Bilbao la etapa no tuvo ganador, el domingo dos ciclistas fueron derribados por los incidentes, el martes la etapa tuvo que terminar 8 kilómetros antes, pero el director de La Vuelta, fiel a su perfil vitalista y optimista, se muestra confiado: «Vamos a terminar La Vuelta«.

- ¿Cómo se siente en estos días con todo lo que está pasando?

- Están siendo días muy tensos, con mucha tensión mejor dicho de trabajo, muy concentrados y muy preocupados por los episodios que estamos teniendo. Ayer fue el último con el bloqueo y corte de carrera que sufrimos y que nos obligó a tomar tiempos a 8 km de la meta y que impidió que no pudiera terminarse la etapa como estaba prevista.

-¿Se siente un poco solo a veces con todo lo que está pasando?

La soledad o la compañía la tengo que evaluar con el equipo de trabajo que tengo y yo desde luego la ayuda que necesitaba para empezar La Vuelta. La ayuda que necesitaba la estoy teniendo de todo el mundo y a mí lo que me preocupa es que La Vuelta salga adelante. Aunque cualquier ayuda es bienvenida, yo me centro en tener el apoyo de mi equipo, de la organización de la vuelta y de mi empresa. Y eso está garantizado.

-¿No le parece un poco injusto que se estén centrando las protestas en una competición como La Vuelta cuando hay otros deportistas y otros equipos israelíes que están participando en otras competiciones?

-Lo justo o lo injusto no lo evalúo desde el punto de vista de que todas las protestas o todas las manifestaciones que se expresen de forma pacífica me parecen bien, por lo tanto, quien quiera manifestarse al paso de la Vuelta, si lo hace pacíficamente, me parece absolutamente correcto. En cuanto a la participación de las selecciones, los equipos israelíes y o atletas israelíes en otras competiciones, pues es obvio que ninguna Federación internacional ha prohibido su participación, tampoco la UCI y entiendo que las manifestaciones que se están haciendo en torno a la Vuelta es también por el altavoz de comunicación que supone y porque es un gran evento internacional. Pero por qué se producen aquí las protestas y no en otros sitios, yo no lo sé.

-¿Cree que hay riesgo real de que no pueda terminarse La Vuelta?

-Sí, el propósito es terminar. Eso es lo que hemos dicho y nosotros trabajamos con la idea de que La Vuelta acabe en Madrid. Estamos volcados en todos esos esfuerzos y desde luego es lo que que tenemos en la cabeza.

«Me parece absolutamente correcto que se manifiesten pacíficamente al paso de la Vuelta»

-Ayer decía que no había un plan B porque sólo piensan en acabar en Madrid

-Las circunstancias ya nos dirán qué se hace o qué no se hace, pero desde luego a esa pregunta la respuesta es que sí, que vamos a terminar.

- Mañana la etapa contrarreloj en Valladolid, una cita marcada en rojo.

- Es una etapa distinta, claro, porque no es una etapa en línea y es una etapa diferente. Se va a hacer un gran despliegue de seguridad para tratar de evitar los incidentes que llevamos a la hora de de bloquear la carrera, pero desde luego es una etapa totalmente distinta a las que llevamos en línea.

«Mientras existan garantías, lo que queremos es seguir»

- Entiendo entonces que mientras que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado confirmen que se puede seguir, ustedes van a seguir.

- Nosotros sí, claro. Lo que es la carrera vamos a seguir. Como bien dices siempre que se nos diga que podemos seguir, seguiremos. Está claro que hay decisiones que no dependen de nosotros, pero mientras que existan las garantías, lo que queremos es seguir.

- ¿Y qué le dicen los ciclistas y los equipos?

- Estamos todos preocupados porque a nadie le gusta no poder desarrollar su trabajo y su profesión en las condiciones de normalidad a las que todos tenemos derecho y además que están previstas. A partir de ahí, a seguir defendiendo nuestro deporte. Me imagino que los corredores y los equipos lo estamos viviendo de una manera diferente.

- Echando al equipo de Israel de La Vuelta o que el propio equipo diera un paso atrás, ¿se solucionaría?. ¿Es tan sencillo?

- Claro que no. Efectivamente el que sea o no sea una solución es una cuestión, y que se pueda adoptar esa solución es otra. Ahora mismo esa solución le corresponde a la Unión Ciclista Internacional (UCI) en este momento o al propio equipo. Ya han fijado posición en cuanto a lo que hay que hacer, lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer y es un equipo que tiene toda la legitimidad igual que el resto de los 22 para estar en la carrera y nos debemos al principio de legalidad. Mientras esté en carrera hay que tratarle como un equipo más, por supuesto.

«En La vuelta todo es compatible y podemos convivir todos»

- ¿Qué es lo que más le duele de todo lo que está pasando estos días?

- Que no podamos terminar las etapas como nos gusta, que estemos siempre muy pendientes de la seguridad. Lo que más me duele es no poder tener una Vuelta normal respetando en todo momento que la gente venga a La Vuelta a manifestarse de forma pacífica y normal.

- Parece sencillo de entender.

- En La vuelta todo es compatible. Es compatible el derecho de manifestación pacífico, con el derecho que tenemos a desarrollar nuestro trabajo y sobre todo que los corredores corran en una situación de normalidad. En La Vuelta podemos convivir todos.