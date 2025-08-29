Ricardo Ten vuelve a reinar en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo Paralímpico de Ronse El valenciano sigue agrandando su leyenda tras llevarse otro campeonato del mundo más en un circuito donde la lluvia fue la gran protagonista

La Selección Española de Ciclismo Paralímpico ha vuelto a subir a lo más alto del podio tras la victoria del valenciano Ricardo Ten en la crono C1, quien suma su cuarto título contrarreloj en esta disciplina, el tercero consecutivo, y sigue ampliando su dilatado palmarés, para un total de 17 títulos entre pista y carretera.

La lluvia hizo acto de presencia en el circuito belga para que la épica rodase al lado de Ricardo Ten, quien este año se ha tenido que recuperar de dos roturas de clavícula. El C1 valenciano únicamente estuvo por detrás en el primer punto intermedio, con cuatro segundos de desventaja respecto al francés Thomas Tarou. A partir de ese momento, Ten comenzó una contrarreloj contra sí mismo, ya que no pudo tener referencias debido a un problema con la emisora. Ya en el segundo intermedio las tornas se cambiaron, y el español comenzó a volar sobre el asfalto belga una vez la lluvia cesaba. Finalmente, Ten llegaba a línea de meta para vestirse de arcoíris con una diferencia de 32 segundos sobre el polaco Maciejewski y de 1:17 sobre el alemán Senska. «Tras tener el percance con el auricular, he ido a sensaciones, por lo que hemos intentado dar el máximo, aunque teníamos ciertas dudas porque nos faltaban ritmo de competición y kilómetros en las piernas», comenta el flamante campeón del mundo.

En lo que respecta a la C2, Luis Arcega y Maurice Eckhard ocuparon la sexta y octava plaza, respectivamente, en una prueba que volvió a dominar el galo Leaute. En C3, Eduardo Santas se ha quedado tan solo a seis décimas de poder colgarse la medalla de bronce, tras realizar una contrarreloj de menos a más. El que fuera campeón del mundo en Baie Comeau en 2022 ha finalizado a 14 segundos del ganador, el canadiense Hayward. En esta misma categoría, el aragonés Juan Alberto Jiménez ha acabado en la décima posición. Por su parte, Damián Ramos (C4) quinto, repite el resultado que obtuvo en Zúrich en una contrarreloj con dominio galo del francés Lebeau. Entre las chicas, Verónica Rodríguez (WC2), que participaba en su primer Mundial, ha concluido en sexta posición.

Imanol Arriortua y Fran Rus, que fueran medalla de bronce el año pasado en Zúrich, han sido el mejor tándem nacional al ocupar la cuarta plaza, a 37 segundos del tercer puesto en una prueba que han ganado los galos De Carvalho y Guichard. Por su parte, Joan Sansó y Eloy Teruel han sido octavos, mientras que Nacho Rodrigo y Óscar Hernández, en su primera participación en un mundial.

