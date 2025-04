Pogacar recupera la normalidad y gana la Flecha Valona

Igor Barcia Miércoles, 23 de abril 2025, 18:26 Comenta Compartir

Tadej Pogacar recupera la normalidad. La costumbre de ganar allá donde compite. Después de las 'anomalías' sufridas en la París-Roubaix, donde pagó su debut con un error en una curva, y en la Amstel, donde los esfuerzos sobre los adoquines le pasaron factura, en la Flecha Valona el esloveno ha puesto las cosas en orden. Con un ataque sentado en el muro de Huy después de un primer intento de Ben Healy, se ha soltado de un Evenepoel que hoy no tenía piernas y se ha despedido del resto de aspirantes a la clásica belga que como casi siempre se ha resuelto en ese durísimo kilómetro final con rampas del 19%.

Con los ojos hinchados después de soportar un día de lluvia y frío, Pogacar ha abierto los brazos en la meta como diciendo 'aquí sigo, no me he ido' y ha completado una faena de aliño, el colofón a la labor de UAE, sin gastar más de lo necesario y pensando en la Lieja que le espera el domingo y donde volverá a ser el gran favorito a la victoria.

Por detrás, Kévin Vauquelin ha repetido el segundo puesto de la pasada edición, demostrando que es un sólido valor francés en este tipo de carreras, y la tercera plaza ha sido para un Tom Pidcock que no ha entrado en batallas y eso le ha permitido remontar en la parte final hasta un podio del que han quedado fuera un Healy muy peleón, un Thibau Nys al que todavía le quedan batallas por completar para estar en la pelea de las grandes clásicas y un Remco Evenepoel que hoy ha estado lejos de su mejor versión. En Lieja será otra cosa.

Hasta el muro de Huy ha pasado poco o muy poco. El control de UAE y Soudal para defender las opciones de sus líderes apenas ha permitido alegrías en una jornada que la lluvia ha endurecido esos más de 3.000 metros de desnivel acumulado que acumula la clásica situada entre la Amstel y la Lieja. La escapada del día la han formado Andreas Leknessund, Frederik Dversnes (Uno-X Mobility), Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels), Tobias Foss, Artem Shmidt (Ineos Grenadiers), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) y Robert Stannard (Bahrain Victorious), que han superado con dificultad el minuto de ventaja. En cabeza han aguantado Dversnes, Leknessund, Foss y Desal, mientras el pelotón se les ha echado encima.

A falta de 40 kilómetros ha llegado la caída que ha dejado fuera de carrera al ganador el domingo en la Amstel. En una curva a derechas han resbalado varios corredores del Lidl, entre ellos un Skjelmose que se dolía de la rodilla y ha tenido que abandonar la carrera. Por delante, la primera selección ha llegado a falta de seis kilómetros, con la subida a la Côte de Cherave. En cabeza ha tirado UAE y se han quedado al frente Pogacar, Evenepoel, McNulty, Vauquelin y Healy, para producirse el reagrupamiento al pie de Huy con un grupo en el que no estaban ni Enric Mas ni Alex Aranburu.

Allí, a la hora de la verdad, Pogacar ha sido muy superior al resto de rivales. El descanso tras la Amstel le ha sentado bien y en las rampas del muro ha comprobado que todo está en orden para buscar el domingo una nueva victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja.

