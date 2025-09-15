Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
Vuelta ciclista en Barcelona de 2023 EP

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

La Generalitat afirma que garantizará la seguridad en la prueba ciclista francesa que el año que viene arranca en Cataluña con tres etapas

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:51

El Tour de Francia del año que viene arrancará en Barcelona y se disputarán tres etapas en Cataluña. Será entre el 4 y el 6 de julio. Los incidentes que se han producido este año en la Vuelta podrían repetirse en el Tour, una carrera con aún mayor trascendencia deportiva y mediática. Desde la Consejería de Interior de la Generalitat han afirmado este lunes que aún queda mucho tiempo hasta el inicio del Tour de Francia, pero que ya llevan tiempo trabajando para garantizar la seguridad. Las primeras protestas a favor de la causa palestina y contra Israel en la Vuelta se produjeron en Figueres y Olot, aunque nada que ver con los incidentes que se vivieron en la última etapa en Madrid.

El director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este lunes que los Mossos «garantizarán la seguridad» en el Tour. Trapero cree que en operativos como el de ayer en la capital del Estado se ha de hacer compatible el derecho a la protesta y el resto de los derechos fundamentales. De ahí que a veces, ha dicho, las actuaciones policiales generen una cierta incomprensión. Se ha de hacer equilibrios y eso «nunca satisface a los extremos», ha aseverado en Rac1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  2. 2 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  5. 5

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  6. 6 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  7. 7 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  8. 8 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  9. 9 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026