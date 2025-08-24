Éric Igual, ciclista valenciano, se proclama campeón del mundo El deportista júnior de la Comunitat se ha alzado con la gloria en la modalidad de Puntuación

Marcos Sánchez Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 16:45

El ciclismo de la Comunitat celebra una gesta histórica. El valenciano Éric Igual se proclamó este viernes campeón del mundo júnior de Puntuación, logrando la primera medalla de oro para España en el Campeonato del Mundo Júnior de Pista que se disputa en los Países Bajos. El joven ciclista, que ya había destacado en las dos jornadas previas en el velódromo de Apeldoorn, encontró en la tercera fecha la recompensa a su ambición. En la prueba de Puntuación, considerada la reina del ciclismo en pista, Igual dominó desde los compases iniciales de las 100 vueltas (25 kilómetros). Optó por reservarse en el primer esprint, pero poco después lanzó su ofensiva junto a un grupo de fuga donde se encontraba el alemán Mauss, uno de sus principales rivales. Aquella escapada les permitió sumar una vuelta de ventaja y 20 puntos extra, a los que se añadieron los obtenidos en los sucesivos esprints.

La carrera se endureció con los ataques del ruso Popov y la igualdad se mantuvo hasta el final, con cuatro corredores aspirando a las tres medallas. Todo se decidió en el último esprint, que otorgaba doble puntuación. Igual, que llegaba como líder provisional, gestionó a la perfección la llegada y, con una potente remontada en la recta final, se aseguró la victoria y el maillot arcoíris con nueve puntos de ventaja sobre Mauss y diez sobre el bielorruso Slesarenko.

Este oro mundial llega apenas un día después de que el ciclista de Llíria rozara el podio en la prueba de Scratch, donde terminó quinto, y tras contribuir el miércoles a batir el récord de España júnior de Persecución por Equipos (4:01.632), que les valió el sexto puesto.

Con tan solo 18 años, Éric Igual compite en carretera con el Picusa Academy, equipo con el que esta temporada ha sido subcampeón de la Copa de España y ha logrado tres victorias. Su versatilidad en diferentes disciplinas lo consolida como una de las grandes promesas del ciclismo español.

Temas

Valenciano

Ciclismo