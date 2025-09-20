La estrella de la NBA que decide retirarse y confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida: «Me puse la pistola en la cabeza dos veces» El ex base de Washington pone fin a su carrera tras 11 temporadas en la NBA

Mario Lahoz Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025

John Wall deja la NBA. Tras 11 temporadas en la máxima élite baloncestística, el base marcó una era con los Washington Wizards en los que dejó momentos memorables y espectaculares con su mates, anuncia su retiro a los 34 años. La decisión vino acompañada de una confesión estremecedora que dejó al descubierto la dura batalla personal que mantenía fuera de las canchas.

El anuncio de su retiro lo hizo a través de un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales. Agradeció a sus aficionados, compañeros y a su familia, en especial a su madre, fallecida en 2019. «Le di todo al juego. Es el momento de avanzar con confianza hacia mi siguiente capítulo. Retirado, pero nunca acabado. Lo hago al estilo Wall», expresó en su mensaje.

Retired but never done. Doing it the #WallWay pic.twitter.com/s1pX9afHfL — John Wall (@JohnWall) August 19, 2025

La noticia de su adiós se acompañó de una de las revelaciones más duras que ha dejado un jugador en la NBA. En una entrevista previa, y que volvió a recordar ahora, Wall confesó que llegó a pensar seriamente en quitarse la vida. «Me puse la psitola en la cabeza dos veces», declaró con crudeza.

«Dos veces quise suicidarme pero pensé: Si me alejo de esta tierra, les fallo a mis hijos. ¿Quién va a criarlos?», relató. En ese mismo testimonio, reconoció que, en su momentos más oscuros, buscaba desesperadamente una salida a través de comportamientos autodestructivos, hasta que el pensamiento de su familia lo frenó.

El base reconoció abiertamente que necesitó ayuda profesional y que, hoy en día, sigue en terapia para mantener el equilibrio. Su valentía al exponer sus peores pesadillas visibiliza una realidad que atraviesan muchos deportistas de élite como la presión, el dolor de las lesiones o la soledad tras perder a sus seres queridos. Con su testimonio, John Wall se despide como jugador.

El cariñoso mensaje de su mejor compañero

Bradley Beal, su socio en la inolvidable dupla de los Wizards, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: «Felicidades a mi hermano John Wall por su retiro de la NBA. Familia para siempre y una de las figuras más dominantes y determinantes que la liga ha visto. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y por empujarme a ser la mejor versión de mi mismo. No hay BB sin Dub. ¡Gracias hermano! Disfruta el próximo capítulo».

La carrera de John Wall

Elegido en el número 1 del Draft de 2010 procedente de Kentucky, John Wall se consolidó de inmediato como la cara de los Washington Wizards. Su velocidad y capacidad atlética lo convirtieron en uno de los bases más temidos de la liga, con cinco participaciones en el All-Star y un lugar en el Tercer Mejor Quinteto de la NBA en 2017.

En su mejor campaña firmó 23.1 puntos y 10.7 asistencias de promedio, lo que llevó a los Wizards hasta semifinales de Conferencia. Las lesiones le castigaron con dureza. Los problemas de rodilla en 2012, las fracturas en las manos en 2015, y sobretodo, la rotura del Tendón de Aquiles en 2019 marcaron un declive del que nunca pudo recuperarse del todo.

En sus últimas seis temporadas no llegó a disputar ni el 50% de los partidos y sus estancias en Houston y Los Ángeles Clippers quedaron lejos de aquel jugador que parecía destinado a dominar su posición durante una década.