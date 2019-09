Horario del España - Italia y España - Serbia del Mundial de baloncestoy dónde verlo por televisión Los jugadores aplauden al público en China. / Efe España pasa con un pleno de victorias pero con un juego que despierta muchas dudas LP.ES VALENCIA Miércoles, 4 septiembre 2019, 18:00

España, que aspira a medalla y a un pasaporte directo para los Juegos Olímpicos de Tokio, jugará contra Italia y Serbia en la segunda fase de grupos del Mundial de baloncesto de China 2019. El primer partido de esta fase, en la que cuentan las victorias conseguidas en la primera fase (España pasa con un pleno de victorias pero con un juego que despierta muchas dudas) será contra Italia el viernes 6 de septiembre a las 14.30 horas (hora espñola) en Wuhan y se podrá ver en directo por televisión en Cuatro y seguir en vdirecto en lasprovincias.es

El segundo partido será el domingo 8 de septiembre a las 14.30 horas contra Serbia en Wuhan también. Serbia es subcampeona del mundo y candidata al oro en China.

Hasta el momento, el rendimiento de España, que ha ido de mal en peor, frente a Túnez, Puerto Rico e Irán, no invita al optimismo. La selección de Sergio Scariolo no tiene ninguna confianza y está muy incómoda en la cancha, por lo que debe agarrarse a la inspiración, talento y atrevimiento de alguno de los veteranos, como ocurrió de nuevo con Marc Gasol, a quien se sumaron en el tercer encuentro Juancho Hernangómez, Llull y Víctor Claver. Así se evitó el fracaso en el tercer partido, a expensas de dos próximos choques realmente complicados y temidos, y con la obligación de ganar uno para no despedirse España en la segunda fase.