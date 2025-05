La Euroliga y la FIBA se citan para intentar llegar a un acuerdo por el baloncesto europeo

Todo lo que envuelve al ecosistema del baloncesto europeo es tan extraño que el Valencia Basket afronta la semana decisiva con el convencimiento de las ... dos partes (Euroliga y FIBA) de que el proyecto taronja estará en sus competiciones en la temporada 25-26. Como eso, obvio, no es posible será la entidad de Juan Roig la que decida el camino que va a tomar. Porque, además, no es una decisión cualquiera sino estratégica porque marcará el medio y largo plazo del club con la entrada en escena del Roig Arena. El director general del club, Enric Carbonell, ha estado en la Final Four de Abu Dabi y sabe que, antes de tomar una decisión, tendrá que estar atento a lo que ocurra en el último intento de las dos competiciones de llegar a algún tipo de acuerdo. Algo que, por cierto, es complicado.

En Ginebra, la sede de la FIBA con Jorge Garbajosa de anfitrión, se han citado esta semana representantes del organismo federativo y los ejecutivos de la NBA que están en la fase de captación para su competición europea que arrancará en la temporada 2027-2028 y varios clubes propietarios de la Euroliga representando al board, como el Asvel con Tony Parker, el Fenerbahce con Mauricio Gherardini o el Bayern con Marco Pesic. Curiosamente, o no, no habrá presencia ni de Real Madrid ni de Barça que son dos de los equipos que no han firmado la extensión con la Euroliga a partir de 2026 y que tienen la llave de crear un efecto dominó que arrastraría a más clubes. Ese es otro escenario posible.

Como en todo pulso que se precie, las dos partes dan de cara al exterior la imagen de ser la mano ganadora. Sólo así se entiende que Paulius Motiejunas, el CEO de la Euroliga, metiera en su análisis del futuro de la competición, en una expansión a 20 equipos que calificó de inminente, a proyectos como el del Valencia Basket que a día de hoy se niegan a aceptar las condiciones, lo de pagar 6 millones por tres años de licencia, al considerar la propuesta de abusiva. En la rueda de prensa habitual en cada Final Four, no se mostró temeroso por la decisión de la entidad de Juan Roig cuando fue preguntado: «Preocupado no es la palabra adecuada. Esto forma parte del trabajo. En cuanto al Valencia Basket hay rumores. No queremos comentar rumores. Estamos en contacto con los clubes y veremos qué nos depara el futuro. La decisión del Alba Berlín no nos sorprende. Hemos estado en conversaciones con el club durante muchos años, la Euroliga les ha ayudado y formaban parte de la familia. Es triste que tengan que irse pero es su decisión. Deseamos todo lo mejor al club, esperamos que la decisión sea acertada y sigamos avanzando. Tenemos una lista de clubes que quieren participar, clubes fuertes, y realmente creemos que no hay nada de qué preocuparse, sólo tenemos que seguir creciendo y demostrar a los clubes que somos el lugar adecuado para que jueguen».

Con respecto al cónclave con la FIBA, se mostró esperanzado antes de dejar claro que su intención es llevar al board de la Euroliga de junio una propuesta de ampliación a 20 equipos donde tendrá la firma de los cinco que siguen rechazando en estos momentos la propuesta del coste de las licencias de tres años como son, además de los taronja, Virtus Bologna, Estrella Roja, Partizan y París Basketball: «Vamos a reunirnos con la FIBA con el corazón y la mente abiertos para intentar ver lo que siempre hemos dicho, que es cómo podemos hacer crecer el baloncesto en Europa. Si encontramos colaboración sobre cómo hacerlo juntos, estaremos encantados de hacerlo. No vamos con ningún tipo de expectativas, queremos abrir el debate, ver cómo podemos hacer crecer el pastel del baloncesto, cómo podemos mejorar el baloncesto y si es algo que podemos hacer juntos sería genial. Nos sentaremos y exploraremos las posibilidades». Por otra parte, tras esa reunión está previsto que la FIBA ofrezca más detalles sobre la creación de la competición junto a la NBA, con fechas, formato o algunas características como el sistema de reparto de los ingresos. Algo fundamental para la decisión del Valencia Basket.