La NBA europea comenzará en 2027 y la FIBA trabaja para convencer al Valencia Basket

El proyecto de la NBA en Europa va muy en serio. La competición comenzará en el temporada 2027-2028 y esa fecha esta condicionando la ... mayoría de los movimientos en el baloncesto europeo. Uno de ellos, el de la Euroliga que necesita aumentar sus ingresos para poder competir cuando llegue el momento con una NBA que traerá de la mano a grandes patrocinadores. La Euroliga, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS este domingo, esta pidiendo 6 millones para firmar licencias de tres años, es decir hasta 2028 incluyendo por tanto la primera temporada de la NBA europea. Algo que hasta la fecha ningún club ha firmado aunque ya hay varios candidatos que están renegociando el precio.

El Valencia Basket tiene que decidir el camino a tomar y no es una decisión sencilla. Tan compleja es que aún no se ha tomado y no se hará hasta analizar al detalle todos los pros y contras de una decisión que puede marcar el desarrollo del proyecto y que, además, esta situación injusta (lo es) le llega a la entidad taronja con la presión de acertar el 'caballo ganador' porque, decida lo que decida, la parte a la que le haya dicho no puede pasar una factura futura en el caso de que su competición sea la que ha ganado el pulso a medio plazo como la que tenga a los mejores equipos a medio plazo y, por tanto, sea la heredera a nivel de status de lo que conocemos como la Copa de Europa. La FIBA quiere que el Valencia Basket acepte jugar la BCL, que no cobra por disputarla un peaje de 2 millones por temporada, en una decisión estratégica que, en caso de tomarla, sumará puntos de cara a una NBA que se ha fijado en el Roig Arena, como informó este periódico.