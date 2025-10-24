Cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena para el Valencia Basket

Después del triunfo en Milán con una recta de cinco partidos como visitante de los seis últimos, el primer equipo masculino del Valencia Basket ... se reencontrará con su afición con una serie de cuatro consecutivos como local que comenzará recibiendo al Joventut Badalona este domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. Posteriormente pasarán por el Roig Arena Fenerbahçe Beko Istanbul, Dubai Basketball y Recoletas Salud San Pablo Burgos.

La plantilla del taronja cerrará el primer día de doble partido en el Roig Arena recibiendo a otro de los tres equipos que todavía no conoce la derrota en competición nacional, el Joventut Badalona. El conjunto verdinegro ganó en la primera jornada en Granada y encadenó dos triunfos como local ante Casademont Zaragoza y Surne Bilbao Basket para llegar con un 3-0 al Roig Arena. Una racha positiva que extiende también a la competición europea, con tres triunfos en la Basketball Champions League para un inicio de temporada perfecto.

A la habitual presencia del pívot croata Ante Tomic entre los mejor valorados de la Liga Endesa se le ha unido un segundo jugador de la Penya en el Top-8 de los más valorados. El base Ricky Rubio volverá a visitar Valencia con la camiseta del Joventut algo menos de 17 años después de su última presencia con la Penya. Y lo hace con una impresionante tarjeta de 13,7 puntos, 3,3 rebotes, 6,7 asistencias y 1,7 recuperaciones para 21,3 créditos de valoración.

La afición del Roig Arena volverá a encontrarse con la EuroLeague con la visita del vigente campeón de la competición, el Fenerbahçe Beko. El equipo dirigido por Saras Jasikevicius ha mantenido a buena parte del bloque con el que consiguió levantar el título, con algunas incorporaciones como Talen Horton-Tucker, Brandon Boston Jr., Onuralp Bitim, Mikael Jantunen o Armando BacotJr. El conjunto amarillo y azul marino afrontará esta tarde el derby turco ante el Anadolu Efes Istanbul en la Euroliga en el que ambos equipos buscarán su tercer triunfo y un compromiso difícil ante el Turk Telekom Ankara en competición nacional antes de pasar por primera vez por el Roig Arena.

El primer equipo masculino cerrará el octubre más largo de su historia enfrentándose por primera vez al último equipo en llegar a la EuroLeague. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos subirá a 109 el número de oponentes diferentes a los que el Valencia Basket se ha medido en competiciones internacionales. El conjunto dirigido por Jurica Golemac cuenta en sus filas con dos jugadores con pasado taronja como Klemen Prepelic y Justin Anderson. Y esta misma semana ha incorporado al exterior Boogie Ellis a una amplia plantilla que tiene a Mfiondu Kabengele como uno de los jugadores más valorados de la competición y otros grandes nombres como Dzanan Musa, Dwayne Bacon, Davis Bertans o Filip Petrusev. Dubai cerrará en el Roig Arena una recta de cuatro partidos como visitante en ocho días.

La plantilla de Pedro Martínez cerrarán esta dinámica de partidos en casa con el que será el segundo domingo de doble partido en el Roig Arena con el compromiso del equipo femenino por la mañana ante Movistar Estudiantes y el enfrentamiento del conjunto masculino ante el equipo que el pasado verano regresó a la Liga Endesa de manera directa tras tres temporadas en la división de plata. El Recoletas Seguros San Pablo Burgos afronta la que está siendo su sexta temporada en la acb y el sábado regresará a un Coliseum en el que se estrenó con triunfo tras dos derrotas como visitante. Dos debutantes en la competición como Jhivvan Jackson y Gonzalo Corbalán están liderando al conjunto burgalés en su regreso a la Liga Endesa.