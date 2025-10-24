Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Partido valencia basket vs unicaja. M. A. Polo

Cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena para el Valencia Basket

El equipo de Pedro Martínez comenzará contra el Joventut una semana completa jugando en casa y sin ningún desplazamiento

RP

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:36

Después del triunfo en Milán con una recta de cinco partidos como visitante de los seis últimos, el primer equipo masculino del Valencia Basket ... se reencontrará con su afición con una serie de cuatro consecutivos como local que comenzará recibiendo al Joventut Badalona este domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. Posteriormente pasarán por el Roig Arena Fenerbahçe Beko Istanbul, Dubai Basketball y Recoletas Salud San Pablo Burgos.

