Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

El entrenador madrileño de 56 años reemplazará a Sergio Scariolo al frente del equipo nacional

C.P.S.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:31

Chus Mateo será el nuevo seleccionador. El entrenador (Madrid, 1969), que dejó de entrenar al Real Madrid en junio, es el técnico elegido por la FEB para sustituir a Sergio Scariolo al frente del equipo nacional.

