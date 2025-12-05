Presentados oficialmente los mejores atletas del Maratón Valencia 2025 Los corredores de élite presentes en la Expo 42K han revelado sus intenciones de cara al domingo

Gabriel Strazzeri Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:53

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha presentado oficialmente a los mejores atletas nacionales e internacionales que correrán este domingo. El acto se ha llevado a cabo en la Expo 42K con sede en la Feria de Valencia. Además de la habitual presentación de los competidores, el espacio ha contado con puntos de venta de marcas patrocinadoras como New Balance y de actividades lucrativas para los más curiosos.

En primer lugar, los corredores de élite internacionales han subido a la tarima para expresar sus sensaciones respecto al gran día. Entre los hombres, han estado presentes: Sisay Lemma (Etiopía), John Korir (Kenia) y Amanal Petros (Eritrea). Todos ellos han declarado que su objetivo es batir récords personales. De hecho, los atletas africanos conocen el trazado a la perfección, ya que han competido aquí anteriormente.

John Korir ha sido el foco de atención de periodistas y admiradores al haber vencido en los Grandes Maratones: Chicago y Boston; a ellos se ha referido. «En Chicago intentamos ir a por el récord mundial, pero no se nos dio. Ahora solo quiero concentrarme en correr mañana y en mejorar mi récord personal», ha revelado el keniano.

Sisay Lemma, al igual que su contrincante, tampoco se ha infravalorado: «Intentaré correr entre 2:02 y 2:03. Tenemos que intentarlo corriendo todos juntos. Creo que estoy listo para atacar esa marca, pero será algo que tengamos que hacer en conjunto (en relación a John Korir y a Amanal Petros)».

En cuanto a las corredoras, han formado parte de la charla: Amane Beriso (Etiopía), Peres Jepchirchir (Kenia) y Joyciline Jepkosgei (Kenia). Todas con experiencia en la competición valenciana, aunque Beriso con un gran recuerdo: haber cruzado la meta de primera en 2022 (2:14:58). «Estoy contenta de correr este domingo porque me encentro en una buena forma», ha expresado. A su vez, ha dedicado unas palabras a la ciudad: «Guardo un gran recuerdo de aquel día (edición 2022). Todo fue perfecto para hacer una gran marca y es un placer volver».

Posteriormente, han subido al escenario los atletas nacionales: Carlos Mayo, Tariku Novales, Ibrahim Chakir y Meritxell Soler. Esta última ha expresado que tiene «expectativas altas», aunque ya ha competido en el medio, en esta ocasión viene «a hacer marca con un 2:32:30». «Me han contado que las calles se llenan de gente. Hoy he ido al río y estaba lleno de personas. Espero disfrutar del circuito y de la llegada, con los brazos bien en alto», ha expuesto.

Ibrahim Chakir se ha mostrado contento, aunque sus entrenamientos finales no fueron tan exigentes como los primeros. «Hice una preparación más exigente al principio, porque iba a ser padre. Pero no siento que me haya perjudicado, llego súper fuerte. Por los tests que he hecho, todo va encaminado a que voy a correr muy rápido. El objetivo es el récord personal», ha sentenciado.

El momento emocional ha sido el recordatorio de Tariku Novales a su compañero Yago Rojo. «Quiero recalcar que nos falta Yago Rojo. Es un atleta al que todos los corredores queremos parecernos. Esta mesa el año que viene no estará tan coja si él está aquí. Le mandamos todo el cariño y una pronta recuperación porque es una persona disciplinada», ha finiquitado.

Por último, Carlos Mayo, quien ya «está empadronado» en la ciudad, ha expresado sus sensaciones. «No quiero faltar a mencionar a Yago, uno de los mejores maratonianos de España. Hoy nos ha faltado ese tridente. Correremos por él. Por mi parte, por fin he podido hacer este doblete: media y maratón. No he tenido ningún problema por fin», ha confesado. De hecho, es la primera vez en la que el corredor madrileño estará en forma para correr ambas competiciones valencianas, por lo que este domingo podría ser histórico para el atletismo nacional.