La corredora que completó el Medio Maratón Valencia tras perder la movilidad de su cuerpo

Hay historias que parecen retar a la realidad. La de Tatiana Roig es así. Tras ser diagnosticada con artritis reumatoide (enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones) y perder la movilidad de su cuerpo, la periodista y artista valenciana escogió luchar por ser feliz. Primero corrió una 15K y luego persiguió un sueño: completar el Medio Maratón Valencia. Uno que, además, culminó sufriendo la enfermedad y lactando.

¿Cómo fue su infancia?

Yo de pequeña siempre fui muy competitiva en los deportes y me gustaba medirme con los hombres. Como soy medio africana, tengo una complexión física muy fuerte. Notaba que el deporte se me daba muy bien. Me sentía diferente, pero muy bien acogida por los hombres, quienes me veían como uno más. Aunque siempre he sido femenina.

¿Cuáles eran sus sueños de niña?

Mi sueño siempre fue competir en algún deporte a nivel profesional. Mi espinita era poder hacer artes marciales, que ahora sí practico, pero a mi endocrino no le gustaba la idea cuando era más niña. Con la artritis reumatoide que estoy sufriendo desde el 2020, me ha ayudado mucho a cumplir los retos que tenía pendiente.

Una deportista nata, ¿cómo recibe el diagnóstico de una enfermedad degenerativa?

En el 2020 notaba que tenía dolores. Mi tía me dijo que fuera a un reumatólogo a que me hiciera unas pruebas concretas. Allí, el médico me confirma que tengo artritis reumatoide… al inicio le dije: «no pasa nada, ¿cuál es la cura?», a lo que él respondió: «No tiene cura y además es degenerativa». Yo tenía 35 años y era una persona súper positiva, por lo que me asusté un poco. Seguí a rajatabla el tratamiento, pero en cuatro meses perdí toda la movilidad de mi cuerpo: se me bloquearon los dedos, las muñecas no las podía girar, el cuello tampoco… todas las articulaciones de mi cuerpo se bloquearon. Aparte el dolor era lacerante, no podía ni darle la mano a mi hija.

Entonces, ¿cómo ha sido el progreso?

Hubo un momento en el que dije: «no aguanto un día más si esto va a ser el resto de mi vida». Hasta que conocí a una chica que tenía artritis también y me comentó sobre los fármacos biológicos. Lo consulté con mis médicos del Hospital La Fe, y solo lo habían probado 80 pacientes. Al cabo de dos semanas empecé a abrir los dedos, por lo que estaba segura de que me iba a a recuperar. Incluso me dijeron que no podría practicar ciertos deportes, pero yo sabía que no iba a desaprovechar años de mi vida sin hacer nada, sino que iba a luchar por mi fortaleza física.

¿Cómo fue la reinserción a la actividad física?

Fue muy paulatino. Al principio no me atrevía a ir al gimnasio porque tenía mucho dolor, a pesar de que me motivaban los entrenadores. Me acuerdo de que un verano pude correr una hora, y me empecé a plantear retos de mayor nivel: hice una 10K, otra 15K y le dije a mi marido que quería subir el Aneto. Me encontraba tan bien físicamente que sabía que era el momento para cumplir mi meta. A raíz de esto, hago un carrera y un 3.000 metros (subida de montaña) todos los años. Son mis retos posartritis para demostrarme que hay que luchar y disfrutar de la vida.

¿Qué rol jugaron sus familiares en la recuperación?

Me ayudaron en todo lo que les pedía. Mi marido iba a hacer la compra. Mis padres me ayudaban si tenía que hacer algún encargo de arte, ya que empezaba a tener éxito en mi carrera artística. Tenía movilizada a toda mi familia para pintar un cuadro (risas). Nunca se quejaron de nada, más bien lo lidiaron bien.

Y sus hijas, ¿ha hablado con ellas sobre la enfermedad?

La pequeña como tiene dos años no lo entiende, pero si le digo «mamá tiene pupa», pues me da un beso y me abraza. Mientras que la mayor, como tenía tres años cuando me diagnosticaron la artritis, lo ha vivido desde el inicio y desde pequeñita me ha ofrecido su ayuda.

¿Por qué decidió correr el Medio Maratón Valencia?

Después de la 15K y de subir el Aneto quería seguir corriendo con una rutina. Cuando me encontraba bien salía a correr, no como los que se preparan para esta carrera (que corren casi todos los días). Entonces, cogí la rutina de correr todas las semanas y después de un año de tener a mi hija decidí correrla. Además, lo hice lactando y lloviendo. Era súper incómodo… pero me puse la capucha y los cascos y la terminé junto a mi marido.

¿Se ve haciendo el Maratón Valencia?

A mí me encantaría, no lo he descartado de momento. Quiero retomar las carreras de cara al año que viene, ya que tengo a las dos niñas en el colegio. Creo que con una buena preparación, pasando de 20 a 30 kilómetros, me puedo plantear hacer un medio maratón. Entonces el siguiente reto sería llegar a correr 30 kilómetros y ver qué tal.

¿Qué le espera a Tatiana Roig en el futuro?

Me espera una vida llena de retos porque todos los años voy a seguir planteándome uno. Al maratón no lo pierdo de vista, mi esperanza es poder hacer uno. Otra de mis metas es el Mont Blanc. También seguir siendo positiva, mostrando mi mensaje de optimismo ayudando a todas las personas que me lo piden. Al final, la vida es para disfrutarla, para hacerte feliz y hacer feliz a los que te rodean. Puede ser maravillosa incluso teniendo una enfermedad.

