Atletismo El Maratón de Valencia endurece su reglamento Incorpora nuevas medidas contra tramposos y falsificadores EUROPA PRESS Valencia Lunes, 25 marzo 2019, 15:05

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha actualizado y endurecido el reglamento oficial de la prueba para incorporar acciones y medidas legales contra los corredores que falsifiquen, copien o corran sin dorsal, que serán apartados, identificados y expulsados.

La falsificación o copia del dorsal, así como la participación del mismo, provoca un «grave perjuicio« para la carrera y para el resto de corredores, que »tienen derecho a los servicios que la prueba les ofrece en su inscripción«, ha defendido la organización del evento en un comunicado.

Maratón Valencia ha actualizado su reglamento debido a los casos registrados en ediciones anteriores de la prueba, los sufridos en otros maratones y los retos que supone el aumento en el censo de los últimos años.

Se ha incluido un nuevo punto en su reglamento oficial en el que se establece que «en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de acceso establecidas o se cometiera cualquier irregularidad, la organización se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte aplicable, iniciando las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan para exigir la responsabilidad del infractor».

Entre las irregularidades que darán lugar al inicio de dichas acciones se encuentran no estar inscrito en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para participar; correr con el dorsal/chip de un tercero sin haber realizado el cambio de titularidad y correr con un dorsal/chip que no se corresponda con el de la prueba o esté falsificado, entre otros supuestos.

Las personas que comentan estas irregularidades y aquellos que colaboren con ellas serán identificados como «corredores infractores», apartados, identificados y expulsados por el personal de seguridad, que obtendrá datos de identificación, fotografías y otra información para emprender acciones legales. De esta forma, la organización quiere evitar también que sean los voluntarios del evento los que tengan que asumir esta función.

Además, los «corredores infractores» recibirán las notificaciones y/o emplazamientos de los procedimientos en los que se juzgarán sus posibles responsabilidades. En caso de que se tenga conocimiento de la infracción con posterioridad a la celebración de la prueba, se iniciarán las acciones oportunas en el momento en el que se tenga conocimiento de la infracción.