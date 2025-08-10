Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafa Mahiques celebra la victoria con la expedición española. RFEA/Sportmedia

Joan Querol y Rafa Mahiques, los primeros campeones de Europa sub-20 de la historia del atletismo valenciano

Los representantes de la Comunitat Valenciana, que a lo largo de la historia habían conseguido ocho medallas, salen del campeonato albergado en Tampere con siete nuevas preseas

R. D.

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:34

El atletismo valenciano hizo historia en Tampere. España logró su mayor cosecha en un Campeonato de Europa sub-20 con 14 medallas y la Comunitat ... hizo lo propio siete de esas preseas, dos de ellas en el relevo de 4x400. El momento histórico lo redondearon dos grandes atletas, Joan Querol, un marchador, y Rafa Mahiques, un lanzador de jabalina, que tienen el honor de haberse convertido en los primeros campeones de Europa sub-20 del atletismo en la Comunitat Valenciana. Lo que no consiguieron Domingo Ramón, José Antonio Redolat o Concha Montaner, lo han alcanzado estos dos jóvenes de la generación de 2006.

