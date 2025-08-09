Iker Moreno, de decatleta a medallista europeo en los 400 metros vallas

Íker Moreno era un decatleta prometedor. De los mejores de su generación. Hasta que una lesión truncó la temporada en las pruebas combinadas y, para ... no perder el año, él y su entrenadora, Manoli Alonso, decidieron enfocarse en los 400 metros vallas. La apuesta ha sido un éxito rotundo y el atleta castellonense, de Betxí, dos días después de cumplir los 19 años, se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-20 que se está celebrando en Tampere (Finlandia) con una marca de 49.66 que es el nuevo récord de España de su categoría.

El joven vallista no podía creerse un éxito así en después de correr esta prueba el 26 de abril en una marca de de 53.80 que no permitía imaginarse un desenlace así. «Ha sido la carrera de mi vida. Esto es un sueño. No esperaba esta barbaridad. En mi vida hubiera pensado en bajar de 50 segundos. Ahora hay que hablar con Manoli tranquilamente y sin preocupaciones para el año que viene. Es el mejor día de mi vida, con mis mejores amigos y mi familia aquí al lado», explicó después de la carrera.

Después de pasar lesionado la temporada en pista cubierta, empezó al aire libre con una tendinitis en el rotuliano que le impedía hacer el decatlón. En junio, en el Campeonato Autonómico celebrado en Elche, ya bajó de los 52 segundos. Y en julio, siempre en ascenso, ganó el Campeonato de España sub-20 con un gran crono de 51.07. Estaba claro que se le daban bien las vallas largas, pero nadie, ni su entrenadora, ni la que dirigió sus pasos en las categorías anteriores, Alba Miralles, podían imaginarse que acabara corriendo en 49.66.

«Sí que es verdad que siempre ha sido muy rápido. Tiene una marca de 10.78 en 100 metros de cuando todavía era sub18. Pero a mitad de la temporada él quería hacer el decatlón en Arona para lograr la mínima para el Europeo y después correr las vallas en el Campeonato de España, pero logré convencerle de que podía lesionarse en Arona y perdérselo todo. Y ha salido espectacular», recuerda Alonso.

Íker Moreno, estudiante de Magisterio, empezó en el atletismo con su padre hasta que un día le pidió ir a entrenar a Castellón con Alba Miralles. «Él fue quien eligió las combinadas y al principio odiaba los 400 metros. Se le atragantaba esta distancia, pero rápidamente vio que se le daba muy bien y ahora es subcampeón de Europa en 400 metros vallas». Una medalla después de correr toda la prueba a 14 apoyos entre vallas y con una espectacular remontada final, exhibiendo su poderío en la velocidad, que es la marca de la casa.

El futuro parece decidido, pero tanto el atleta como la entrenadora tienen pendiente una conversación en la que calibrarán los dos caminos y él, aclara Manoli Alonso, será quien tomé la decisión. El futuro es suyo.