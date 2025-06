La Fundación Trinidad Alfonso impulsa el Mitin FER Futur para las promesas del atletismo

El atletismo valenciano celebra hoy un paso adelante en el fomento de sus jóvenes talentos con la presentación del Mitin FER Futur. Esta nueva competición, ... diseñada específicamente para las categorías sub18, sub20 y sub23, busca ofrecer a los atletas de la Comunitat Valenciana una plataforma crucial para alcanzar las marcas mínimas exigidas en los campeonatos internacionales. La presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, un actor clave en el impulso del deporte valenciano, y contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito deportivo.

La Fundación Trinidad Alfonso, bajo la dirección de Juan Miguel Gómez, es el motor principal detrás de esta iniciativa, que se perfila como un modelo a seguir en el panorama atlético europeo. Gómez enfatizó la filosofía que da nombre al mitin: «El FER Futur su definición está en el nombre, confiamos en la gente que en un futuro acceda al proyector FER». Esta visión a largo plazo se traduce en una inversión significativa en el deporte base, con aproximadamente 6 millones de euros invertidos en los últimos seis años.

El director de la Fundación explicó que la creación del Mitin FER Futur surge de un proceso de reflexión y análisis profundo sobre el impacto del programa FER. De este análisis, se derivó una selección estratégica de federaciones deportivas a las que apoyar, siendo la Federación Valenciana de Atletismo una de las elegidas. «Nosotros preguntamos a las federaciones, en qué necesitan», reveló Gómez, destacando que este campeonato nace precisamente de esa necesidad. El Mitin FER Futur se posiciona como una herramienta fundamental para que «los atletas puedan cumplir sus marcas mínimas para llegar a las grandes competiciones». Más allá de lo puramente competitivo, Gómez subrayó que el evento está «focalizado en el deporte base en el que ayudas los deportistas, es un evento innovador y un evento para hacer más grande la comunitat de l'esport». Este enfoque, centrado en las categorías de formación y en la búsqueda de rendimientos internacionales, lo convierte en un evento pionero y puntero en el contexto europeo.

Pepe Peiró, director técnico de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), no escatimó en agradecimientos hacia la Fundación Trinidad Alfonso. «Nunca nos cansaremos de agradecer todo el apoyo desde la Fundación Trinidad Alfonso», afirmó. Peiró explicó la génesis de este proyecto: «En estas categorías de desarrollo es más complicado que en las absolutas, entonces les planteamos el proyecto y desde la fundación se animaron».

La respuesta a la convocatoria del Mitin FER Futur ha sido abrumadora, evidenciando la necesidad de este tipo de eventos. «Tenemos un grandísimo número de inscritos, casi 350 inscritos y el 75% son valencianos». Una parte significativa de estos participantes «o bien están en FER o FER Futur». Además, la organización ha querido abrir las puertas a atletas de otras regiones, dando «cabida a varios atletas españoles».

Entre los atletas del proyecto FER que participarán mañana, destacan:

Sub-23: Paula Blanquer (vallas) , Naira Pérez (pértiga) y Tayb Loum (combinadas, aunque competirá en disco). Estos atletas buscarán marcas para campeonatos como el Campeonato de Europa sub23.

Sub-20: Daniel Monfort (marcha) , Nadia Soto (3.000m obstáculos) , Elsa Badal (vallas) , Álex López (longitud) , Iker Moreno (combinadas, aunque competirá en vallas) , Andrea Sales (martillo) , Hugo Senent (combinadas, aunque competirá en 100m lisos) y Martí Torregrosa (3.000m obstáculos).

Sub-18: Luna Arnás (longitud) , Yunier Pérez (longitud) , Álex Sangil (1.500m) y Xavi Cabanilles (3.000m). Es importante destacar que los atletas sub-18 no tienen necesidad de hacer marcas mínimas para el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE).

Dos de las promesas del atletismo valenciano, Paula Blanquer y Xavi Cabanilles, compartieron sus expectativas para el Mitin FER Futur y sus proyectos de futuro.

Paula Blanquer, atleta sub23 especializada en 100 metros vallas, expresó su principal deseo: «Me gustaría conseguir tener buenas sensaciones». Aunque afortunada de contar ya con la mínima, Blanquer resaltó la trascendencia de esta competición para aquellos que aún no la han logrado. «Ha habido ocasiones que hasta el campeonato de España no se ha dado. Por lo tanto esta competición para aquellos que no tienen la mínima es una gran suerte», afirmó. La atleta se mostró optimista sobre su estado de forma, declarándose «más fuerte que otros años» y con la ambición de «verme bajando de los 13 segundos» , reconociendo que «se que cuesta mucho pero todo lo que cuesta te motiva». De cara al Europeo, su preparación se centrará en «entrenamientos de calidad más que de cantidad» , con el objetivo de «tener cabeza fría para conseguir medalla».

Por su parte, Xavi Cabanilles, atleta sub18, afronta el mitin con el objetivo de «mejorar su marca personal». Consciente de haber logrado ya una buena marca este año, admitió que «va a ser complicado superarla» , pero confía en su «buen momento de forma y ver si puedo romper esa barrera de los 8 minutos». Para Cabanilles, la motivación es intrínseca a su pasión: «El atletismo me mueve porque lo disfruto pero cada nuevo reto y competición me motiva. Cuando más difícil es más motivado estoy», sentenció. Aunque su entrenamiento principal es para triatlón, explicó que «normalmente con el entreno del triatlón me vale para el atletismo salvo en algunos campeonatos y pruebas específicas como es este el caso». Anunció que tras el Mitin, se tomará un merecido descanso.

El Mitin FER Futur se celebrará este miércoles, 11 de junio, en la pista de atletismo del Estadi del Túria de Valencia a partir de las 16:30 horas. Este evento no solo promete ser una jornada de grandes marcas y emociones, sino que consolida el compromiso de la Fundación Trinidad Alfonso y la FACV con el desarrollo y la proyección internacional de las futuras estrellas del atletismo valenciano, situando a la Comunitat a la vanguardia del deporte base en Europa.