Fátima Diame: «Me pareció fatal lo que sucedió con Vinicius, pero él también atacaba»

Fátima Diame recuerda una anécdota de cuando ganó en el pasado Mundial, celebrado en China, su segundo bronce consecutivo. Jordan Díaz, campeón olímpico de ... triple salto, le mandó un whatsapp horas antes de competir, de madrugada en España. «Me he puesto a jugar porque si me duermo no te voy a ver», argumentó el atleta, que estaba lesionado. Este hecho resume el buen ambiente que reina en el grupo de entrenamiento de Iván Pedroso, del que forma parte la valenciana, motivada ahora en realizar una gran temporada al aire libre.

-¿Qué balance hace de la temporada de pista cubierta, con molestias físicas y todo?

-A nivel de resultados es bueno, pero fastidia haberme lesionado en Navidad por un movimiento tonto. No pensábamos que tuviera tanta magnitud.

-¿Cómo fue?

-Entrenando, como que quise abortar el salto, pero al final lo hice y entré muy mal, de talón. Y lo que parecía una tontería, se me hinchó mucho el pie y yo dije: 'Bueno, pues como en enero nos íbamos de concentración a Barcelona, descanso'. Pero los primeros entrenamientos en Barcelona iba coja, no podía. Mantuvimos la fuerza, no podía correr, no podía trotar, no podía hacer nada, solo rectas en la hierba. Y claro, pues quieras o no, estar un mes entero sin poder entrenar… Iván (Pedroso) me decía: 'Tú confía'. Yo decía: 'Sí, confiarás tú, porque yo no puedo entrenar, ¿cómo voy a saltar si no estoy entrenando?'. Él insistía: 'Confía, que estás fuerte y rápida'. Estuvo ahí, y mi grupo también y gracias a eso pude. El miércoles previo a la primera competición me dijeron que no podría saltar con la pierna derecha. En ese momento me planteé: 'Vale, pues salto con la izquierda'.

-Que es lo que dijo de que lo ha entrenado con Rafa Blanquer…

-Sí, pero claro, me iba el jueves por la mañana, no había entrenado nada, no había hecho talonamientos, no había hecho nada. Y dijimos, bueno, pues quitamos un apoyo y miramos. Salté 59 y pensé: '¡Ostras, mal no estoy!'. Luego competí en París, pero no entrenar con la izquierda, me hice un poco de daño. Entonces ya tenía mal el izquierdo y el derecho a una semana para el Campeonato de España y no podía hacer nada. Me bloqueé total.

-¿Y en ese momento qué hace?

-Iván entró en mi mente. El 50% es Iván, sin duda, porque sabe lo que decirme cuando lo necesito. Si me tiene que gritar, me grita. Nunca me grita, pero porque no me grita. A Ana (Peleteiro) sí que le gritaba, por ejemplo, a mí no. Y que no se atreva (ríe). Ya me conoce, entonces sabe cómo tratarme. La semana antes del Campeonato de España no me hablaba para nada. Ni me preguntaba qué tal tenía los pies.

-Es cierto que los mejores resultados los ha conseguido cuando no se tenían expectativas sobre Fátima Diame, años atrás se esperaba mucho…

-Y eso a mí me generó una ansiedad brutal. Cada vez que iba a competir me daban bajones de tensión porque me comía ese nervio. Pero cuando empecé con Iván me decía: 'Tú no tienes que demostrar nada a nadie. Tú eres la que salta, no saltan ellos. Entrenas tú, no entrenan ellos. No tienes que demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí. Tienes que demostrarte a ti, disfruta y haz lo que quieras'.

-¿Y ahora disfruta competiendo?

-Sí, ahora disfruto.

-¿Y dejó de disfrutar compitiendo?

-Dejé de disfrutar y me replanteé muchísimas cosas. Me planteé retirarme porque no podía más. Llegar al grupo donde estás con los mejores, también necesitaba eso, un grupo donde hubiera gente igual o mejor que yo. Iba a competir después y decía: 'Pues yo entreno con Yulimar Rojas…'. Ese plus lo necesitaba también. Mi grupo de aquí de Valencia, pues sí, nos ayudábamos muchísimo, pero no era lo mismo que entrenar con Yulimar, Ana Peleteiro, incluso entrenar con los chicos.

-Vamos, que es valenciana, pero de Guadalajara no se vuelve hasta que se retire…

-Sí, exactamente. No voy a hablar muy alto, que yo siempre decía que me iba a retirar con Rafa Blanquer y mira qué pasó al final. Pero estoy muy bien allí, muy feliz, que era lo que me faltaba estos últimos años estando en Valencia. No era feliz haciendo atletismo y no era feliz con mi vida, porque mi vida era el atletismo, entonces lo arrastraba todo. El cambio esto es como que ha nacido una nueva Fátima después de irme a Guadalajara.

-No se sienta presionada por la pregunta pero, tras dos bronces seguidos, ¿tiene ese hambre de querer mínimo la plata?

-Sí, ya lo dijimos Ana y yo, porque estábamos ya hartas de dos campeonatos seguidos. Que el siguiente tenemos que ir para arriba, ya no se va jamás para el bronce. Tengo muchas ganas ya de la siguiente competición, porque encima me ha ido muy bien en la pista cubierta, pero no se ha reflejado en aire libre cómo realmente he estado. Por A o por B siempre me ha ocurrido algo. El año pasado, antes de Roma, en el último entrenamiento, estando allí, se me salieron dos vértebras, y me encontraba en el mejor momento de forma. Y antes de los Juegos estuve dos semanas sin poder ni siquiera trotar. Eso me mermó muchísimo de cara a París y es que no podía hacer nada, porque no podía hacer pesas, correr y ni saltar. Estar así antes de los Juegos Olímpicos, no te da.

-Pero eso de que no haya brillado todavía al aire libre, crees que es coyuntural...

-Es porque me han pasado cosas. Si no me hubiera sucedido lo de la espalda, no sé cómo hubiera competido en París, pero hubiera ido preparada. Sí, que luego saltan tres más que tú y no te quedas para el podio… pero ya no tengo una lesión que me impide entrenar durante dos semanas seguidas. Porque antes de los Juegos, estar dos semanas seguidas sin entrenar porque te duele la espalda, no te puedes sentar, no te puedes tumbar, no puedes hacer nada… pues quieras o no, mentalmente, pues no estás bien. Y eso es lo que me sucedió el año pasado.

-¿Qué espera del resto del año?

-Tengo muchas ganas del aire libre porque tenemos la Copa de Europa en Madrid y me hace mucha ilusión competir en casa. Y luego, sin duda, la que más ilusión me hace es la de 2027 en Valencia.

-Que ese campeonato es en pista cubierta…

-Sí, y de momento la pista cubierta me va bien.La verdad es que estoy muy contenta.

-¿Qué opina del cambio de normativa que plantea la World Athletics, de instalar una zona de batida?

-Yo soy una persona que hace muchísimos nulos, pero eso me parece que le quita la esencia al salto de longitud. Lo bonito del salto es asegurar que no hagas nulo. Tú les pones esto y no van a tener línea de referencia porque una va a saltar aquí y va a saltar más que la que cae ahí. Y eso es inviable. No se puede hacer eso. Y ya lo han hecho en varias competiciones y atletas se han negado a ir. Yo espero que no salga

-¿Crees que no saldrá?

-Yo creo que no porque la gente se está negando. O sea, si a mí me llamaran de una competición y me dicen que la tabla es así, pierdo dinero, pero no salgo.

-¿Hay racismo en el atletismo? ¿Cómo ve que Vinicius y otros futbolistas, que son los deportistas más mediáticos, hayan hecho una campaña en contra de la xenofobia?

-A ver, por suerte en el atletismo no hay nada de racismo. Somos de todas las razas, de todas las religiones, competimos todos juntos, convivimos todos juntos. El fútbol, pues por lo que se ha visto sí que hay. Es una putada porque no avanzamos como sociedad. Me parece fatal que siga habiendo racismo, que pasara lo que pasara en mi ciudad con Vinicius, porque es como que mancha mucho el nombre de Valencia. Y que al final no son todos, son cuatro bobos que se ponen a hacer el tonto porque no han avanzado. Lo que tampoco me gustó fue que Vinicius siguiera R que R. Me gusta que luches contra el racismo, pero no puedes estar cada vez que vas a competir con eso, porque te van a atacar con lo mismo. Porque él atacaba también. Que está mal, sí, pero no ataques, porque él como que buscaba también eso. Me parece muy bien que los futbolistas se hayan unido. Yo soy negra igual, también hay que saber que hay que evitar para no encender fuegos.

-Ha hablado de deportistas, ¿pero en el atletismo tampoco ha habido nunca problemas con el público?

-Yo desde que llevo haciendo atletismo, nunca. Y yo creo que antes tampoco.