Duelo de campeones en Valencia Chiqui Pérez (primero por la izquierda) y Benabbou, en el Nacional de Medio Maratón. / EFE/F. G. GUERRERO La presencia de Trihas Gebre, récord nacional en la distancia, se complica por lesión para una cita en la que estarán Urbina o Elena García Abadía, Guerra, Chiqui Pérez o Benabbou prometen espectáculo en el medio maratón LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:55

Potente cartel de la élite nacional para el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. El duelo sobre el remodelado circuito está asegurado el domingo con la presencia de los mejores atletas españoles. Chiqui Pérez, campeón nacional en 10K; Javi Guerra, campeón de España de maratón y cuarto en el Europeo de Berlín; Houssame Benabbou, campeón de España de medio maratón y mundialista en Valencia 2018, Toni Abadía, record nacional en 10K o el maratoniano Iván Fernández son algunos de los que forman el cartel de los favoritos en categoría masculina.

Entre las mujeres Teresa Urbina, campeona de España en medio maratón o Elena García Grimau, campeona nacional de 3.000 metros lisos en pista cubierta en Antequera 2015 son las elegidas para una mañana en la que todo apunta será baja de última hora Trihas Gebre. La campeona de España de cross y record nacional en 21K sufre una lesión que le impedirá entrar en la contienda con las otras aspirantes.

La organización de la prueba ha echado mano de José Antonio Redolat. El atleta valenciano ha sido el encargado de confeccionar una selección de primeras espadas llamadas a hacer historia.

LAS FRASES. Javi Guerra, Campeón de España de maratón: «Mi preparador me dice que he hecho los mejores entrenamientos desde que trabajo con él» | Housamme Benabbou, Campeón de medio de España: «La carrera será más competitiva para los atletas nacionales y atractiva para todos»

Debuta en Valencia Javi Guerra. El de Segovia está convencido de que se van a lograr grandes registros. Él llega a la prueba a un 70-80%: «Si consiguiera bajar de la 1:03:00 estaría contento para el momento de temporada en el que me encuentro. Guerra tilda de increíble el nivel al que ha llegado el medio maratón valenciano. Respecto al nivel de la élite nacional destaca a Abadía y a Chiqui Pérez y Benabbou.

El atleta del Cárnicas nacido en Ciudad Real correrá en casa. Así afirma sentirse en la ciudad del running. «Una parte de mí se siente valenciana y para mí es un plus motivacional correr aquí», comenta Pérez, quien intentará bajar de la 1:02:00 minutos en una prueba a la que llega en buen momento. «Mi preparador, José Luis Mareca, me dice que son los mejores entrenamientos que he hecho desde que estoy con él, pero tampoco quiero agobiarme mucho porque puedes estar para hacer un marcón y luego salirte mala la carrera», subraya.

La relación de Benabbou con Valencia es idílica. Cuatro participaciones lleva el del CEA Tenerife 1984 y cada vez que ha rodado por la ciudad ha bajado su marca. La última vez fue el pasado mes de marzo en el Mundial. 1:03:35 es el tiempo a batir. «Si lograra bajar llegaría a meta muy feliz y satisfecho», reconoce el atleta, quien valora muy positivamente el cambio de trazado de la carrera: «El circuito está inspirado en el del pasado mundial y estoy seguro de que se conseguirán grandes registros en ambas categorías. Es muy rápido, apenas hay curvas y con largas avenidas los atletas nos sentimos muy cómodos».

A sus 23 años y con la experiencia acumulada en el medio maratón de la ciudad valora positivamente el salto en el cartel para la presente edición: «La selección es mucho más atractiva que los otros años. Eso hace que la ciudad disfrute de todos nosotros y que la prueba sea mucho más competitiva para nosotros los nacionales». Benabbou quien insiste en que el medio maratón de Valencia «es un lujo para nuestro país».

Hoy empezarán a llegar a la ciudad los protagonistas de la prueba. Con los kilómetros entrenados para la ocasión, sólo queda esperar que la climatología acompañe. La previsión según AEMET es de un 50% de probabilidad de lluvia y temperaturas que oscilarán entre los nueve y los 14 grados.