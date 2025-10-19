Carrera récord: 20.304 personas aportan más de 101.000 euros para la investigación en Valencia contra el Cáncer 2025 Joshua García y Alba López, del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, han sido los ganadores de la competición que ha contado con 6.489 inscritos

Valencia se ha vestido de rosa este domingo 19 de octubre para celebrar la décima edición de la carrera solidaria «Valencia contra el Cáncer», la que más participación ha tenido hasta la fecha, con más de 20 mil atletas. Un hito que consolida a Valencia otro año más como la capital del running europeo.

El circuito Runcáncer de 2025 ha sido organizado por la Asociación Contra el Cáncer en Valencia. En su décima edición, ha contado con diversas modalidades. En primer lugar, a las 8:30 horas ha sido la carrera general de 6 kilómetros, en la que 6.489 personas han participado. Posteriormente, a las 9:45 se ha dado lugar a la patinada, donde el ambiente ha sido mucho más familiar, dejando atrás la palpable competitividad. Esta fue seguida de la marcha nórdica, atendida principalmente por deportistas de la tercera edad y, por último, la marcha multitudinaria a las 10:00, disfrutada por la gran mayoría de los allí presentes para dar cierre al emotivo día.

La jornada deportiva ha reunido a un total de 20.304 corredores, de los cuales el 62% han sido mujeres, una cifra idéntica a la del año anterior. Gracias a la venta de camisetas y al pago de la inscripción, la Asociación contra el Cáncer ha recaudado un total de 101.520 euros, que serán utilizados para financiar la investigación y prevención del cáncer de mama. De hecho, la carrera siempre se celebra en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como una muestra clara de apoyo a la causa.

Los ganadores: sospechosos habituales

En materia deportiva, el ganador de la carrera masculina ha sido Joshua García (18:18), del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, seguido de Rubén Merino (18:23) y de Guillem Satorre (19:03). Mientras que en la modalidad femenina, la vencedora ha sido Alba López (21:20), proveniente del mismo club que García, acompañada de Emma Lacal (21:52) y Raquel Landin (22:36).

La emoción de López se ha hecho sentir desde el momento en el que ha cruzado la meta: mirada hacia el cielo y felicidad en sus gestos. En exclusiva para LAS PROVINCIAS, se ha referido a la causa de su emotiva celebración: «mi madre faltó hace dos años por esta enfermedad y, por supuesto, esta se la dedico a ella, como todas, pero esta en especial», ha declarado visiblemente contenta la campeona del día. Asimismo, ha expresado su encanto con la idea de Valencia como la capital europea del running: «por su perfil llano, por su climatología, por el carácter afable de la gente... hace un cóctel perfecto para que se convierta en la ciudad de running«.

Joshua García, campeón masculino, no solo comparte equipo con Alba López (Cárnicas Serrano), sino que también es su pareja. De hecho, esta no ha sido la primera vez que se consagran: ha sido la segunda consecutiva, ya que el año pasado ambos habían logrado los mejores tiempos en sus respectivas modalidades. García, además de competir por pasión a este deporte, ha participado en la carrera porque se solidariza con la causa, ya que la conoce de primera mano. «Mi madre superó la enfermedad (cáncer) hace un año y mi abuelo falleció por lo mismo, así que personalmente la carrera me llama mucho», ha sentenciado para LAS PROVINCIAS.

No solo profesionales, sino solidarios

No todo se ha reservado a los profesionales; ha habido espacio para los solidarios que deseaban pasar un buen rato y compartir con sus amigos o familiares. Tal es el caso de Marta González y Carles Santamargarita (21 años ambos) a quienes, sin ser atletas, les apetecía salir a correr y apoyar la investigación contra el cáncer. «Es una experiencia muy chula, ver a tanta gente concentrándose para una causa así de noble; la verdad es que repetiremos el año que viene, seguro», expresó Santamargarita.

En cuanto a la participación femenina del 55% en la carrera general, González declaró que «esta causa involucra directamente a las mujeres», debido al objetivo de la misma: ayudar a todas aquellas que padecen la enfermedad. «Todos podemos participar, que cada uno se lo tome a su ritmo, al final lo importante es venir y disfrutar en familia o con amigos», aclaró la participante que invita a más mujeres a formar parte de esta competición valenciana.

Las peculiaridades: del descalcismo a la fibra de carbono

Evidentemente, como en cualquier evento deportivo, ha habido lugar para las peculiaridades. Desde corredores acompañados de su mascota, hasta otros que han corrido sin zapatillas, ni calcetines... sí, completamente descalzos. Así lo ha hecho Juan Manuel Darijo de 67 años, nacido en Buenos Aires pero orgullosamente valenciano, quien se considera un descalcista. Ya lleva más de 12 años corriendo sin ningún soporte en sus pies, incluso llegando hasta Los Pirineos saliendo desde Benaguacil. «Esta carrera la hago porque es una maravilla... no la hago por una cosa personal, sino por la gente (que sufre el cáncer de alguna manera)», expresó amablemente. Darijo es una presencia habitual en las carreras solidarias nacionales: «he hecho retos por el cáncer de Mérida a Valencia o de San Sebastián a Valencia... de Ademuz a Valencia 24 horas sin parar», ha sentenciado. Un testimonio que demuestra la solidaridad y compasión de los inscritos por causas que van más allá de beneficios personales.

Sin embargo, el descalcismo que practica Darijo no ha sido lo habitual; más comunes han sido las zapatillas: desde las más específicas como Asics, hasta las más generalistas como Adidas o Nike. Jaime Villalaín (22 años) ha cruzado la línea de meta el octavo y ha demostrado sus preferencias en cuanto a accesorios. «Uso zapatillas con placa de fibra de carbono (señala sus Asics verde fluorescente) para ir bien acolchado porque correr por asfalto no es natural, entonces debo ir protegido para no lesionarme», ha explicado el atleta ya consolidado del Redolat Team. «Luego claro, las mallas: mi equipación para publicitar a mi equipo», ha aclarado mientras señalaba el nombre de su club tanto en su camiseta como en el pantalón de compresión.

«Correr es mi vida, el fondismo, y estoy contentísimo... este ha sido mi segundo año y me he inscrito con mucha antelación por eso tengo el dorsal número 1», ha explicado Villalaín, quien ha podido presumir de ese ansiado dorsal en el frontal de su camiseta de tirantes. Además de él, todos los entrevistados han mostrado su intención de repetir el año que viene, algunos habiendo competido años anteriores, por lo que la propuesta ha sido un gran éxito.

La presencia institucional

Además de los participantes, quienes le han dado vida al día y a este artículo, también han estado presentes la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil; Tomás Trénor, presidente de la Asociación contra el Cáncer en Valencia y María Ángeles García, jefa de Servicio de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia. En particular, Trénor ha agradecido «la solidaridad y el apoyo de los miles de participantes». «Lo que ha ocurrido hoy aquí en Valencia con más de 20.000 personas unidas por la causa nos ha llenado de esperanza para seguir sumando y trabajando en este camino de la investigación para un futuro mejor para todos», expresó el presidente de la asociación.

Los patrocinadores también han tenido un rol esencial para hacer realidad esta carrera solidaria. La Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Caixabank, la Fundación la Caixa o el Corte Inglés han financiado el proyecto además de haber sido publicitados sus logos a lo largo del trayecto. También Aquaservice, clave para la hidratación del personal de la organización y de los corredores que han hecho posible este décimo encuentro consecutivo en la ciudad de Valencia, la que más recauda de Europa para luchar contra el cáncer de mama.

Balance de Valencia contra el Cáncer:

1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

5ª edición en 2020 («virtual»): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

9ª edición (2024): 18.107 participantes y 90.535 € de recaudación

10ª edición (2025): 20.304 participantes y 101.520 € de recaudación

