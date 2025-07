Se abre las inscripciones para los planes de entrenamiento del Medio y el Maratón Valencia 2025 La novedad de esta edición es la incorporación de un plan específico de maratón para corredores con objetivo sub 2h50, aumentando a nueve las opciones

Marcos Sánchez Valencia Martes, 22 de julio 2025, 12:40 Comenta Compartir

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich abren el plazo para que las personas inscritas en las pruebas puedan apuntarse a los planes de entrenamiento gratuitos elaborados por el entrenador de Cárnicas Serrano, José Garay. Desde hoy, todos los participantes inscritos pueden registrarse eligiendo su marca objetivo en las páginas oficiales de cada prueba, y comenzarán a recibir sus planes por correo electrónico de forma semanal a partir del 17 de agosto, en castellano o inglés, según la opción escogida.

Los planes de entrenamiento para el maratón, 'Objetivo 42K Valencia', regresan un año más con el respaldo de New Balance y la experiencia de Cárnicas Serrano, y tendrán una duración de 16 semanas. Como principal novedad, esta edición incorpora un programa para corredores que aspiran a bajar de 2 horas y 50 minutos, respondiendo a la demanda de perfiles con mayor rendimiento. Así pues, estarán disponibles los siguientes objetivos de entrada en meta: sub 2h50, 3h00, 3h15, 3h30, 3h45, 4h00, 4h15, 4h30 y 5h00. En el caso del medio maratón, 'Objetivo 21K Valencia' cubrirá este año 10 semanas de preparación. Los planes están diseñados para cinco marcas: sub 1h30, 1h40, 1h50, 2h00 y finalizar la carrera.

En este sentido, José Garay ha destacado el apoyo de Serrano al corredor popular un año más a través de los planes de entrenamiento. «Son muchos años acompañando a miles de corredores a cumplir su objetivo y a darles las mayores herramientas posibles para afrontar ambas pruebas con garantías. Este año, además, hemos ampliado los planes del maratón hasta las 2h50 porque en Valencia cada vez se corre más rápido y muchos corredores nos lo estaban demandando», señala el entrenador.

¿Cómo apuntarse?

Todos los inscritos en el Medio o el Maratón Valencia que deseen seguir estos planes oficiales y gratuitos deben solicitarlos en la web del maratón o del medio maratón, seleccionando el plan que mejor se adapte a su nivel. Una vez inscritos, a partir del domingo 17 de agosto, recibirán semanalmente en su correo electrónico los entrenamientos para la semana siguiente, junto con contenido adicional relacionado con el entrenamiento y el material deportivo.

Los corredores que participen tanto en el 42K como en el 21K y quieran seguir los planes oficiales deberán optar por los del maratón, ya que estos ya incluyen la preparación específica para el Medio Maratón Valencia, que se celebrará el 26 de octubre de 2025, seis semanas antes de la cita maratoniana del 7 de diciembre.