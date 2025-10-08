Alba Sánchez, entre las mejores del mundo en halterofilia

El Nonagésimo Campeonato Mundial de Halterofilia se está celebrando en Forde (Noruega) entre el 2 y el 12 de Octubre de 2025 bajo la organización ... de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) y la Federación de Noruega de Halterofilia. Las competiciones se realizan en el pabellón Førdehuset de la ciudad noruega y nuevamente hubo representación valenciana.

La levantadora del club halterofilia Alzira Alba Sánchez participó en la categoría de 58 kg de peso corporal, el pasado día cuatro de octubre realizando una gran competición.

La alzireña en la modalidad de arrancada levantó ochenta y nueve kilogramos y en la modalidad de dos tiempos ciento diez kilogramos, sumando en el total olímpico de ciento noventa y nueve kilogramos.

Alba levantó dieciséis kilogramos más que en el mundial del año anterior y mejoró su puesto ubicándose en la cima de las mejores levantadoras a nivel mundial ocupando un decimocuarto puesto.

Por otro lado, la también alzireña Mónica Carrió se encuentra en este mundial ejerciendo de juez. Después de los Juegos Olímpicos de Paris vuelve a arbitrar a los mejores levantadores y levantadoras a nivel mundial.