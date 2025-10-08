Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Todos los actos suspendidos del 9 d'Octubre por las lluvias en la Comunitat
Pódium del campeonato. RFTOCV

La Comunitat Valenciana hace historia en el Campeonato de España de Foso Olímpico

La representación valenciana de Tiro Olímpico logra colgarse la medalla de oro y la de plata tanto en la clasificación por equipos como en individuales, donde Andrés García fue campeón y Manuel Murcia fue subcampeón

R. D.

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:55

Comenta

La Comunitat Valenciana ha hecho historia en el tiro olímpico nacional. Y es que este fin de semana, el Campeonato de España de Foso Olímpico ... certificó un doblete de oro y otro doblete de plata para el tiro valenciano, que obtuvo el primer y segundo puesto tanto en la categoría por equipos como en la clasificación individual.

