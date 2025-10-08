La Comunitat Valenciana hace historia en el Campeonato de España de Foso Olímpico

La Comunitat Valenciana ha hecho historia en el tiro olímpico nacional. Y es que este fin de semana, el Campeonato de España de Foso Olímpico ... certificó un doblete de oro y otro doblete de plata para el tiro valenciano, que obtuvo el primer y segundo puesto tanto en la categoría por equipos como en la clasificación individual.

Las mejores escopetas de toda España se dieron cita en S.D. Tiro Olímpico El Chaparral, en Trujillanos (Badajoz), donde la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana fue la gran protagonista de la competición nacional.

En la clasificación por equipo autonómicos, la medalla de oro fue para la Comunidad Valenciana 'Omega' conformada por Javier Arcusa, Carlos Maset y Antonio Reche. El trío de tiradores valencianos se subió a lo más alto del pódium, pero muy cerquita de ellos, ocuparon el segundo puesto sus compañeros Raúl Amorós, Andrés García y Manuel Murcia, que se colgaron la medalla de plata representando a la Comunidad Valenciana 'Alfa'. El bronce fue para Andalucía.

Antonio Reche: «La confianza del equipo fue la clave de esta medalla»

«Siendo esta una de las competiciones que más me gustan en el panorama nacional, la sensación de satisfacción fue muy grande conseguir pasar todas las rondas clasificatorias. Creo que eso generó un estado de confianza con mis dos compañeros que nos llevó a la final. Luego en la final, cuando conseguimos el oro, sentimos una felicidad muy grande: Lo más importante es que, en un deporte tan individual como es el tiro deportivo, esta competición nos ayuda a inculcar valores como el trabajo en equipo, la confianza en los compañeros y hacer que nos apoyemos en todo momento de la competición», valoró el tirador.

Javier Arcusa: «Me gusta muchísimo representar a mi tierra»

«»Estoy contento por haber ganado esta tirada , primero porque me gusta muchísimo el poder representar a mi tierra en un campeonato de España y segundo por el espíritu de compañerismo que se nota , y por eso , estoy orgulloso de haberla ganado junto con mis compañeros Antonio y Carlos , que son unos cracks. Pero sobre todo a ti Loli, por lo que haces por nosotros día a día, y pelear por nuestro deporte. Y gracias también a la federación valenciana por sus ayudas.

Clasificación equipos autonómicos

Por su parte, en la categoría sénior masculina, Andrés García fue el flamante campeón de la competición nacional. El tirador de Requena registró un resultado de 121+10+48 en una muestra de puntería y precisión.

El segundo puesto fue para Manuel Murcia que mantuvo el pulso ante su compañero con otro resultado que le valió la medalla de plata: 121+11+47. El tirador de Almoradí se sube así al segundo puesto nacional tras firmar una gran competición.

1.VALENCIANA OMEGA (Javier Arcusa, Carlos Maset, Antonio Reche)

2.VALENCIANA ALFA (Raúl Amorós, Andrés García, Manuel Murcia)

3.ANDALUCÍA A (Francisco José Espinosa, Matías González Salas, Carlos Torres Mateos)

«Con trabajo, esfuerzo y dedicación se consiguen cosas. Un éxito para el tiro valenciano. Se está trabajando bien desde la federación y los tiradores vienen trabajo duro. Hay veces que incluso trabajando mucho no hay frutos. Pero en esta oportunidad ha salido. Para mí es muy importante porque en un Campeonato de España es muy especial y salimos reforzados«, expresó Andrés García.