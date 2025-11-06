Abierta la inscripción al Mini Maratón Valencia Msc 2025

EXTRA Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:32 Compartir

Valencia se prepara para recibir a los corredores más jóvenes con la apertura oficial de inscripciones al Mini Maratón Valencia MSC 2025, una cita deportiva que cada año gana más adeptos por su ambiente familiar y lleno de energía.

Desde el 6 de noviembre, ya se pueden adquirir los dorsales a través de la web oficial del Mini Maratón Valencia MSC. La carrera se celebrará el sábado 6 de diciembre a partir de las 11:00 h, en el Paseo de la Alameda, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y contará un año más con cinco categorías para niños y niñas de 0 a 13 años.

La prueba, de carácter no competitivo, está diseñada para fomentar el deporte entre los más pequeños, con recorridos adaptados a cada edad y nivel. Además, todos los participantes recibirán su medalla de finisher y una mini bolsa de la carrera, que incluye una macetita en la que se podrán plantar los dorsales una vez finalice la carrera, puesto que éstos están hechos con semillas.

Los organizadores recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que animan a las familias a formalizar su inscripción cuanto antes. Para más información sobre horarios, recorridos y requisitos, se puede consultar el sitio web oficial del Mini Maratón.