Yerai Cortés: «Uno de mis sueños siempre ha sido hacerle una banda sonora al maestro Pedro Almodóvar»

El guitarrista Yerai Cortés actuará en Sagunt a Escena el próximo 7 de agosto. El alicantino, que publicó el pasado 20 de diciembre su primer ... álbum de estudio, 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', y estrenó en cines su película homónima dirigida por C. Tangana, retoma las actuaciones en directo con una propuesta que fusiona tradición y vanguardia.

–Nació en Alicante y lleva el Mediterráneo en la sangre. ¿Cómo se siente tocar en la Comunitat?

–La verdad es que he intentado que venga la gente de Alicante y no va a venir casi nadie. Por esa parte, un poquito triste, aunque sí vendrán unos tres o cuatro de los míos de allí. Voy con muchas ganas sobre todo porque conozco el espacio. Sé que es un sitio emblemático, precioso y siento como que el espectáculo pega con el sitio porque nosotros también estamos todo el rato con un pie en lo antiguo, con un pie en lo actual. Tocar en Sagunt a Escena es una de las mejores anacronías que se me ha presentado.

–El flamenco tiene una raíz fuerte aunque silenciosa en la Comunidad Valenciana. ¿Qué relación tiene con el público valenciano?

–Todos los que he conocido en Valencia que han tenido una relación con este género son muy flamencos. Aquí hay muchos tablaos, gente que se dedica a eso, muchos artistas… En Valencia hay una comunidad de flamenco increíble, tengo una relación de hermandad. Nos fijamos en las mismas cosas y nos une la pasión.

–En un año tan potente, con disco, película, muchos reconocimientos y varias nominaciones, ¿cómo vive el hecho de volver a su tierra para compartir todo eso desde el escenario?

–Estoy más inspirado que nunca. Estos últimos shows van muchísimo más rodados, tampoco estamos relajados, pero sí tenemos más seguridad y confianza. Tengo muchas ganas de mostrarlo todo, de tocar y de que la gente escuche a esas seis maravillosas artistas que llevo cantando y tocando las palmas.

–¿Cómo nació esta doble aventura entre disco y película de 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés'? ¿Qué vino antes: la música o la idea de contarla visualmente?

–Tenía una idea. Tenía unas composiciones de guitarra con una narrativa musical en las que explicaba quién era mi familia. Además, toda la parte moderna y conceptual, también estaba plasmada. Era una narrativa musical sin texto. Siempre tuve la curiosidad de cómo quedaría si, en lugar de hacer videoclips que no me gustan nada para un guitarrista flamenco, grababa algo en directo, que es lo que nosotros sabemos hacer. Se lo enseñé al maestro Benito Zambrano, quien ha retratado mucho el pueblo y su parte más folclórica . Al final no se pudo hacer y luego vino C. Tangana.

–¿Qué significa para usted que C. Tangana apostase por usted en su primer debut como director?

–Viendo el resultado y cómo ha quedado, para mí ha sido un regalo. Conocía su música, pero no tenía mucha referencia de él, de cómo era. Con la película, nos hicimos muy colegas y comencé a ver a un gran amigo detrás de todo, a un hermano. Ha sido el mejor compañero de viaje y ha logrado hacer de este trabajo algo terapéutico.

–El disco suena a raíces y a vanguardia. ¿Qué quería decir con este álbum debut?

–Dicen que suena moderno, a vanguardia, pero no lo sé. Es verdad que me junto con gente que es muy moderna, pero no deja de ser un disco bastante tradicional. Lo más distinto que tiene el disco es incluir toda la parte familiar. Pero, si lo ven como algo de vanguardia, yo encantadísimo porque es de lo que yo me inspiro, de lo que bebo y es de las cosas que admiro cuando lo veo en otros. Me siento privilegiado.

–En el disco 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés' colabora con otros grandes nombres del flamenco. ¿Qué aprendió de este diálogo entre generaciones?

–En el flamenco estamos muy acostumbrados a aprender de otras generaciones. Desde que somos muy chiquititos se nos ponen a los mayores en un altar y los vemos como figuras de las que tenemos que aprender para seguir la senda que nos dejan. En este caso, Remedios Amaya y Farruquito, no son mayores, pero son tan grandes que han sido maestros desde muy jovencitos.

–El documental ha recibido nominaciones importantes. ¿Qué ha supuesto para usted ver su historia en la gran pantalla y reconocida por la crítica?

–Fíjate, el mayor premio fue ir al Festival de San Sebastián a presentar la película. Mis padres no se habían visto después de mucho tiempo. Sin embargo, allí tuvieron un encuentro con sus emociones, con los dolores, con el hecho de ver a su hijo sufriendo y lo que decían los demás. Estaban los dos invitados, vinieron, vieron el documental y se dieron un abrazo. Luego acabamos celebrándolo con toda mi gente de Alicante.

–Por último, ¿dónde le gustaría ver su guitarra en los próximos años?

–Uno de los sueños que siempre ha sido hacerle alguna banda sonora al maestro Pedro Almodóvar. Si me preguntas cuál es mi ilusión y dónde quiero escuchar mi guitarra, sin duda, es de la mano de una película de Pedro, aunque sean diez segundos, o afinándola.