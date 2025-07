La inspiradora película protagonizada por Will Smith que deja Netflix en pocos días

Laura Carrasco Sábado, 26 de julio 2025, 12:27 Comenta Compartir

'En busca de la felicidad' es uno de los proyectos audiovisuales más emotivos dentro de la filmografía de Will Smith. La película de 2006 no solo tiene una carga sentimental especial por la trama, sino también porque actuó con su hijo Jaden Smith, quien solo tenía por aquel entonces 8 años. La cinta deja este 31 de julio la plataforma Netflix, por lo que quedan pocos días para verla.

La producción de Gabriel Muccino cuenta la historia real de Chris Gardner, quien fue expulsado de su departamento, y que junto a su hijo se encuentra sin un lugar a donde ir, sin embargo, no se da por vencido y hace lo que sea para darle un mejor futuro a su hijo pequeño.

Si algo ha marcado la senda del éxito de Smith ha sido su buen ojo a la hora de elegir papeles. No obstante, el actor tiene claro que no tiene demasiadas dudas a la hora de elegir su película favorita. 'Creo que la mejor película individual, en general, que he hecho es 'En busca de la felicidad'. Justo detrás está la primera 'Men in Black'. La dirección, la dirección de fotografía y la música...'

Chris Gardner, la persona que inspiró la película, ahora filántropo, conferencista y empresario, confesó que la escena original no incluía esta famosa frase: «No permitas que nadie diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes protegerlo. Si quieres algo, ve a por ello y punto», y que incluso la historia era totalmente contraria a la que finalmente quedó en el filme.

Smith e hijo

Will Smith tiene como compañero de reparto a su auténtico hijo. Se pudo llegar a pensar que fue contratado por 'buen enchufe', pero la verdad es que los responsables del filme lo desmienten, ya que admiten que se entrevistaron con un centenar de niños, y se encontraron con Jaden Smith, confesando que era el niño ideal para la película.