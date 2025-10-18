Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Policías locales de Rocarfort, el día que se desalojó a los okupas de Villa Amparo. JL BORT

Villa Amparo, todo igual tras seis meses de la okupación

El Ayuntamiento de Rocafort aún no ha concedido la licencia de obras para rehabilitar la casa de Machado | La Generalitat prevé adjudicar el proyecto a mediados de 2026

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:33

Comenta

La okupación de Villa Amparo fue un toque de atención. Un aviso claro y con una situación concreta a modo de ejemplo de que ... la casa de Rocafort donde Antonio Machado residió durante algo menos de dos años se pudre. Y eso a pesar de que la Generalitat, durante la etapa del Botánico, realizó una importante inversión al adquirirla. La intención, según se anunció a bombo y platillo, era rehabilitarla y mantenerla como espacio cultural. Más de un lustro después -camino, incluso, de una década, el entorno sigue cerrado a cal y canto y lo único que ha proliferado en los últimos meses es vegetación que se convierte en maleza si nadie la trata.

