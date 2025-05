Vicente Barrera: «No habrá vuelta a los ruedos. Sé que mi tiempo como torero pasó»

«Hay que estar con las víctimas, hay que acudir al festival por los damnificados de la Dana, este domingo. Hay que recaudar fondos, hay ... que mantener vivo el recuerdo de las víctimas y dar ánimos a sus familiares, que sepan que estamos con ellos». Ese es el llamamiento de Vicente Barrera, que ha dejado por unos meses su espacio de confort personal para volver a poner su cuerpo en modo torero y exponerse al toro y a la opinión pública.

–Lo hizo en Utiel y lo hará este domingo en Valencia. En realidad, una aventura y una obligación de la que no está nada arrepentido, todo lo contrario.

–El toreo ha sido mi vocación y hacer este remember ha sido muy gratificante.

–Habla camino de la finca de Nazario Ibáñez, en Yecla, donde junto al maestro Ponce darán el último repaso a la puesta a punto, que comparecer en el ruedo valenciano además de gusto tiene su riesgo personal y ya saben, orgullo de torero, ninguno de los piensa en otra cosa que no sea el triunfo.

–Seis meses no pueden hacer olvidar una tragedia tan cruel y tan dura. Estoy seguro de que Valencia en general, como ha sido siempre, y los aficionados en particular, estaremos a la altura de un motivo tan noble.

–¿En estos años apartado de los ruedos has echado de menos el toreo?

–Estar toreando en las ferias no lo he echado de menos. Mi tiempo pasó y lo tengo asumido, pero sí echo mucho de menos hacer vida de torero, el taurinear, el ir al campo, el torear una vaca… Eso sí lo echo mucho de menos. Te voy a contar algo me tiene sorprendido. A pesar de los años que han pasado, casi todas las noches de mi vida sueño con algo relacionado con el mundo del toro, que voy a torear, que estoy en un tentadero, que estoy con gente del toro. Es algo que me tiene muy asombrado.

Aquella mañana de Fallas

En estos meses el maestro ha recuperado la pulsión torera. Asegura que se siente feliz. De pronto vuelve a preocuparse por lo que diría el clásico que son cuestiones de 'importansia' : la muleta que esté bien plegada, el capote limpio y en el esportón, los tirantes, los botos, la gorrilla, ¿dónde hemos puesto la gorrilla?.. la de cuadros, esa, el coche a la espera y… vámonos. Hoy hay tentadero. No hace viento, brilla el sol, buena señal, los toros con sol, solo y lujo, eso se dijo siempre, aunque los días de tentadero un cielo encapotado no viene mal, ni siquiera una lluvia fina de las que calma el viento y hasta hace que las becerras embistan con mejor ritmo.

Vicente Barrera ultima la puesta a punto para comparecer ante su público, el de siempre, el mismo que fue de su abuelo, el gran Barrera Cambra, y además en su plaza. Esta vez por motivos solidarios, que los toreros siempre estuvieron a la llamada de quienes le necesitaban, dicho en valenciano 'a la taula i al rotgle, al primer crit'. En este caso se trata de aportar fondos, todos son pocos para los damnificados de la dana y a la vez mantener vivas las necesidades de una realidad realmente dura.

Sucede catorce años desde su adiós a los ruedos, treinta y dos desde que aquella mañana de Fallas de 1993 rompiese los pronósticos y deslumbrase al planeta toro con un perfil artístico absolutamente novedoso, había vuelto la verticalidad, la distinción, se hablaba y no se acababa de Manolete, de Cascales...

Se hablaba de un chico que a punto de viajar hasta una universidad USA había hecho una pausa para obrar el milagro de decir el toreo de una manera muy, muy personal y el toreo entero se puso en alerta. Y ya fue un no parar hasta que entendió que era el momento del adiós de unos ruedos a los que ahora vuelve por un día, por dos.

–El festival de Utiel ha sido el punto de reencuentro.

–Catorce años desde que dije adiós a los ruedos. Desde entonces no había toreado, ni siquiera había cogido un capote y sí, me ha gustado reencontrar esta vida y estos hábitos que me ocuparon durante tantos años.

–Solo faltaba el motivo o la excusa para romper tal abstinencia.

–No lo he perseguido. En realidad, no fui yo quien llamó para torear ni en Utiel ni en Valencia. De hecho, cuando me llamaron me dio un poco de vértigo. Una cosa es ir al campo a tentar y otra muy diferente torear en público, pero la causa estaba más que justificada, si había que tener una excusa no había otra más noble.

–Desde luego.

–A todos nos ha tocado el corazón y más siendo valencianos como somos. Vamos a poner nuestro granito de arena para tratar de ayudar a nuestra gente en lo que ha sido la mayor tragedia desde que tenemos memoria.

–¿Qué sensación le produjo volver a comparecer ante el público, un toro bravo enfrente, el ruedo como lienzo virgen por delante, la gente expectante?

–Llegué preocupado, no lo voy a negar, el marco escénico de la plaza siempre impresiona, el público, la incertidumbre que siempre genera la lidia me preocupaba, claro, pero una vez allí me reencontré conmigo mismo, me sentí cómodo y profesionalmente solvente. No hubo una sensación de sufrimiento, al contrario, fue más bien una sensación gratificante. Pesó mucho más lo positivo que la tensión.

–Entre comparecer ante cinco mil personas en una plaza a la espera del toro o ante una batería de micrófonos de periodistas o en el foro de un parlamento… ¿Qué es más complicado?

–Desde mi perspectiva no es comparable. Yo perseguí el sueño de ser torero, esa era mi vocación, pero no perseguí llegar a una vicepresidencia o a una conselleria. Lo acepté por un sentimiento de responsabilidad, por defender unas ideas en las que creo firmemente y por responder a una petición de Santiago Abascal, que es mi presidente, y me lo pidió personalmente. Así que no creo que sean mundos comparables.

–Entiendo que no son comparables ni tampoco fáciles.

–Todo es complicado en la vida, es muy duro ser torero, pero también lo ha sido llevar a cabo la responsabilidad política que acepté libremente. Ten en cuenta que además, se trataba de un mundo al que era ajeno. Lo que sí te puedo asegurar es que lo di todo por cumplir de la mejor manera posible mi responsabilidad.

–¿Arrepentido?

–No. Estoy contento de haber vivido una experiencia que ha sido bonita y gratificante pero también dura. Pero, insisto, no creo que sea comparable seguir mi vocación, que ha sido la de torero, con el ejercicio de una responsabilidad como la de ser vicepresidente y conseller de Cultura de la Comunidad Valenciana.

–¿Se sintió liberado cuando salió del gobierno?

–No, he vuelto a mi vida de siempre, simplemente. Algunos me preguntaban qué iba a hacer… Pues eso, volver a trabajar en el sector privado. Y no, no lo considero una liberación. Yo me había comprometido conmigo mismo, con mi tierra y con mi partido a estar cuatro años en un cargo de tanta responsabilidad como el que ocupé, pero hay que saber que la vida política es así de cambiante, que de un día para otro las circunstancias son otras. Mi partido me dijo que tenía que salir del gobierno y por supuesto no lo dudé un solo momento teniendo claro que ese puesto no era mío, era de Vox. Ellos me pusieron y ellos tenían el derecho de quitarme. Lo decidieron así y me fui a mi casa sin ningún problema ni ningún trauma. Hasta ese momento había llegado mi responsabilidad para la que me llamaron y me fui a mi casa.

–De la misma forma que en el toreo te han pedido volver para atender una situación puntual, le podrían decir en el mundo de la política tiene que volver por una circunstancia puntual… ¿Volvería?

–Yo estoy absolutamente comprometido con lo que es el proyecto de Vox y absolutamente comprometido con mi presidente Santiago Abascal, y de la misma forma que nunca pedí entrar en el gobierno si en algún momento piensan que puedo aportar algo de nuevo en el plano público, estoy a disposición del partido y de Santiago Abascal. No descarto nada, ni busco nada, simplemente estoy a disposición.

–Volvamos a la plaza. ¿Qué ha cambiado en el toreo desde tu etapa anterior?

–Fundamentalmente que el toro se mueve más y no se cae. No me ha sorprendido porque en este tiempo he seguido acudiendo a las plazas y me he mantenido al día. El toreo ha evolucionado, claro, como todas las artes, pero me he encontrado muy a gusto.

– Muy a gusto quiere decir que…

–Quiere decir que me he encontrado cómodo, profesionalmente muy sólido, pero no quiero decirlo muy alto porque el domingo saldrá el toro en Valencia y eso siempre genera incertidumbre.

–Ha habido muchos casos que toreros retirados han vuelto en un festival y han dado su mejor versión, tan buena que han vuelto.

–No sé si el domingo daré mi mejor versión, pero al igual que te he dicho que en algún momento podría volver a la política si te aseguro que soy una persona sensata y que mi tiempo como torero pasó y que por bien que esté, por mucho que me pudiesen decir ni se me ocurriría, ni tendría la vanidad de volver a vestir de luces, que otra cosa son los festivales.

–Entendido.

–Estoy muy agradecido a la vida, muy agradecido a Dios, pero mi tiempo como torero, insisto, pasó. El futuro está en manos de otros grandiosos toreros.