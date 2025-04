Las televisiones autonómicas salen al quite de los toros

Tras el desacuerdo económico de la plataforma OneToro TV con las empresas Pagés y Nautalia (Sevilla y Madrid) las retransmisiones taurinas de las grandes ferias ... estaban amenazadas de un preocupante fundido a negro televisivo en eventos tan relevantes y tan fundamentales para el devenir de la temporada como las ferias de San Isidro y Feria de Abril (también las Fallas se vieron afectadas, aunque a última hora se rescataron cuatro festejos). En esa situación de precariedad mediática, con TVE y el resto de los canales generalistas absolutamente de espaldas al toreo, las cadenas autonómicas han salido al quite y han dado un paso al frente que va más allá de lo que eran sus calendarios habituales de retransmisiones, que se centraban en lo que se podía entender como un segundo circuito de plazas y en festejos de promoción principalmente.

La iniciativa es clave para la resistencia y defensa de la tauromaquia. En tiempos de tanta oposición abolicionista además de argumentar hay que mostrarla, mostrarla bien naturalmente, en su mejor versión (al margen de tunantes, parlanchines casposos y cazadores de oportunidad que haberlos haylos) porque no por manido aquello de «lo que no sale en la tele no existe» ha dejado de ser cierto en una sociedad de gran dependencia mediática. Otra cosa sería morir por inanición, caminar paso a paso hacia la clandestinidad y servirle la victoria en bandeja a la feroz industria de las mascotas y corrientes anglosajonas.

Primero fue Telemadrid quien recogió el testigo en la capital desde donde retransmitirá el abono completo de San Isidro, el más influyente de la temporada, además de seguir ofreciendo como ya venía haciendo otros festejos en plazas de menor rango sin salir de su comunidad; y a continuación ha sido Canal Sur, que también venía retransmitiendo festejos de promoción y alguno otro de mayor rango, quien se ha sumado a los grandes eventos con la implicación muy directa de la Junta de Andalucía, y acaba de anunciar que estará en tres importantes tardes de la feria de Sevilla.

La presentación de estos festejos feriales contó con la presencia de altos representantes del gobierno andaluz, lo que da idea de la importancia que le dan a la iniciativa. Los carteles de los tres festejos son de máximo rango: el jueves 1 de mayo, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de Domingo Hernández; el sábado 3 de mayo, con El Cid, Manuel Escribano y Daniel Luque frente a reses de Victorino Martín; y el del 11 de mayo, con Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández compartiendo cartel ante los toros de la legendaria ganadería de Miura.

Tras un tiempo de incertidumbre y silencio, OneToro TV, que seguía en el mercado con programas de contenido taurino en una oferta muy alejada de lo que fue su aparición, ha dado una buena noticia a los aficionados al anunciar la retransmisión de dos interesantes festejos de la Feria de Pascua de Arles. Hoy mismo, Domingo de Resurrección, ofrecerá un cartel estelar con Roca Rey con quien alternarán Emilio de Justo y Tomás Rufo con toros de Jandilla y mañana lunes de Pascua con Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián con toros de Virgen María.

A la vez Castilla La Mancha Media, la cadena que mayor número de festejos ha ofrecido las últimas temporadas, seguirá con su prolija política de retransmisiones desde plazas de su territorio sin que descarte compartir las retransmisiones de otras cadenas. En menor medida los canales de Aragón y Extremadura también, además de tener programas de contenido taurino, retransmiten festejos taurinos.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, el presidente del canal autonómico, Vicente Ordaz, ha asegurado en sede parlamentaria que volverán los toros a la programación. Hay que recordar que en su anterior etapa, Canal 9, tanto bajo el gobierno del PSPV como del PP, ofreció un calendario de retransmisiones del más alto nivel desde plazas valencianas y también desde otras comunidades, con excelentes índices de audiencia. Ahora, una vez corregido el libro de estilo que vetaba la presencia de la tauromaquia en su programación gracias a la influencia de Compromís en el gobierno, todo hace pensar que los toros, siguiendo la tendencia iniciada en otras cadenas autonómicas, se incorporarán esta misma temporada a la parrilla de À Punt.