Las valencianas que rescatan a escritoras olvidadas desde el Ensanche

Es casi imposible hablar de Bamba sin ponerse un poco poético. Todo lo que Raquel Bada y su equipo hacen está impregnado de una finura ... y una delicadeza, y a la vez es tan potente y desgarrador…, que el contraste es, como mínimo, digno de un análisis pormenorizado.

Lo que empezó como una revista digital que rompiera con la mirada patriarcal de siempre, se convirtió en una editorial. Pero no una editorial cualquiera. En Bamba se dedican a relanzar autoras que fueron menospreciadas, olvidadas y enterradas. Mujeres como Hilda Doolittle, Elena Quiroga o Zelda Fitzgerald, que fueron referentes literarias de su época, incluso pioneras en sus géneros, pero a quienes la sociedad machista sepultó bajo una losa de caspa y rechazo a las miradas femeninas.

Tras casi tres años de andadura y diez libros que han devuelto a las librerías a mujeres como Ana María Moix, la editorial -dirigida por Raquel Bada y en la que también trabajan Lucía Navarro, Laura Baufalc y Cristina Portela- lanzó hace poco una nueva colección, 'Híbrida', que va un paso más allá y recupera textos más alternativos y experimentales, como diarios, ensayos, poemarios… El pasado marzo lanzaron 'Memorias de España 1937', los diarios de la mexicana Elena Garro durante la travesía que vivió al adentrarse en la España de la Guerra Civil para acudir al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Garro, que está considerada como una de las pioneras del realismo mágico, estuvo en Valencia, vivió en la Calle de la Paz e incluso contempló bombardeos en la Albufera. Se codeó con intelectuales como Neruda, Machado, María Zambrano, Miguel Hernández…, y retrató las turbulencias del mundo cultural en medio del conflicto. Para luego ser olvidada durante décadas.

Ampliar 'Escribir como nace la tierra', de María Luisa Pombal, el último libro publicado por la editorial

El pasado miércoles, la editorial lanzó el segundo título de esta nueva colección, 'Escribir como nace la tierra. Una poeta en prosa', un recopilatorio de reflexiones sobre la relación que María Luisa Pombal tenía con la escritura. Esta escritora chilena, que gozó de un tremendo prestigio a mediados del siglo XX, también está considerada como una de las madres del realismo mágico. Tuvo una vida truculenta y se exilió de Chile tras atentar contra su amante. Borges escribió el prólogo de su primera novela, y del librito que Bamba publica ahora, se pueden leer fragmentos magníficos como este: «Ser escritora es sinónimo de soledad. Nací con todo lo que escribo. Todo está dentro de mí. Después que lo escribo siento muchas veces deseos de vivirlo. Eso me asusta. A pesar de todo, (escribir) es lo único que puedo y sé hacer».

Escribir desde los márgenes

Raquel Bada, directora de Bamba editorial, cuenta que en esta nueva colección, 'Híbrida', dan cabida a textos que no encajan en el canon de la novela o la autobiografía. «Todas estas autoras, además de los géneros tradicionales, exploraban el diario, la poesía en prosa, el diario literario…». Ahora que tan novedosa e innovadora nos parece la autoficción, ellas, Hilda Doolittle, Maria Luisa Bombal, Elena Garro; ya la cultivaban. «En los 60 e incluso a principios de siglo ya ahondaban en el acto de escribir, daban peso a los procesos creativos que en la actualidad interesan tanto», aduce Bada.

Bajo una mirada eminentemente masculina del mundo, todas estas escritoras, desde la diversidad de sus propuestas, tenían un común denominador. Raquel Bada lo explica: «Es muy interesante cómo todas ellas se las arreglaban para tratar temas tabú como el aborto, la locura, la salud mental o muchos otros estigmas de manera muy poética. La mirada masculina siempre había sido idealizada o despótica. En la de las mujeres hay verosimilitud y honestidad. Eso es algo muy presente en todas ellas».

Ampliar Raquel Bada, directora de Bamba Editorial

Y también está la rabia. Las escritoras de Bamba eran subversivas y transmitían grandes dosis de rabia por el mundo injusto en el que les tocó vivir. Zelda Fitzgerald, una de las primeras escritoras que publicó el sello -esposa del archiconocido Scott Fitzgerald-, era arrojada a instituciones mentales en cuanto tenía un desvanecimiento físico. Sylvia Plath vivió en una espiral de maltrato y violencia con su marido, el poeta Ted Hughes. Son referentes literarias que, por un motivo u otro, tuvieron vidas marcadas por el abuso. Y eso determinó sus obras sin excepción. «El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura», decía Frida Kahlo.

Un trabajo arduo

La delicadeza de los libros de Bamba tiene detrás un arduo trabajo que no solo se basa en corregirlos y dotarlos de esa estética pastel tan característica. Muchas de las obras que publican, como 'Tristura', de Elena Quiroga, no estaban digitalizadas ni en su versión completa. En ninguna parte. Estas autoras también fueron censuradas y sus obras transformadas por la Real Academia. «A veces te das de bruces con que la obra original se ha perdido. Entonces buscamos todas las ediciones antiguas que haya y las comparamos unas con otras», explica Bada. «Es un trabajo difícil, porque las autoras no te pueden dar su aprobación, pero siempre trabajamos pensando en lo que creemos que las autoras desearían que se publicara», añade.

Ampliar Los dos libros de 'Híbrida', la nueva colección de Bamba

A la hora de escoger a quién publicar entre el vastísimo listado de escritoras olvidadas, Bada dice que tiene su lista de deseos, que investiga mucho y que sigue su instinto. «Siento que si traslado mi entusiasmo por una autora, el libro gustará». Y hasta ahora ha sido exactamente así. De hecho, la realidad es que siempre se trata de autoras que en su momento fueron enormemente valoradas y premiadas. «No tiene sentido que, por ejemplo, 'Viento del norte', de Elena Quiroga, no esté en todas las librerías».

En el mundo en que vivimos casi nada escapa del juicio ideológico, y hay quien dirá que el feminismo que Bamba Editorial abandera está de más. Preguntada sobre esto, Raquel Bada dice que le parece interesante que estos debates estén sobre la mesa, precisamente, «porque hay argumentos de sobra para rebatirlos». Desde su posición, afirma que «seguirá contando las verdades», pues en el ámbito editorial, asegura, «sigue habiendo muchos huecos». Y concluye con lo siguiente: «El pésimo legado y cuidado que se ha hecho de las escritoras es escandaloso, pero sus libros funcionan, y muy bien. Todos los libros de Bamba han tenido una segunda edición, y eso es maravilloso».