Virginia Lorente, en la exposición con sus obras en la libería Bangarang. Iván Arlandis

Valencia según Virginia Lorente: la ciudad paseada y dibujada

La artista exhibe las creaciones que le inspiran sus recorridos por un territorio que le parece «sexi» y que tiene «mucho que contar»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:48

La ciudad se pasea también en bici. Y se dibuja por supuesto. Es un trámite sencillo. Se detiene la caminata, se saluda a ese rincón ... o ese edificio que pasan tantas veces desapercibidos. Ingresan en la galería de imágenes del móvil y una vez en casa, mientras su recuerdo sigue palpitando en la imaginación, hay quien disfruta del talento de la ilustradora Virginia Lorente para inmortalizar esa estampa y darle una nueva vida. Valencia de repente se transforma en la ciudad que siempre hemos visto, pero es además una ciudad distinta. Las imágenes que cuelgan durante este mes de la librería Bangarang sirven para comprobar que hay tantas Valencias como miradas se fijen en ella. Y que tan importante son los lapiceros o los rotuladores como las zapatillas que gastemos para recorrerla. O la bici que ella maneja para alcanzar ese propósito que late de fondo a sus peripecias e ilumina sus criaturas: que las calles se acomoden al ritmo de sus pedaladas, aprovechando que le permite detener la marcha en cualquier esquina y además añade otro atributo singular a su proyecto: la velocidad calmada que transmite ir en bicicleta y activa una escala muy particular en sus itinerarios por Valencia. No por cualquier Valencia, sino la que anida en su corazón: dice que esta exposición es un proyecto «muy personal» y avala esta opinión con palabras que definen certeramente su intención. «

