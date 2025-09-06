Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miquel Navarro, con su obra en su taller-estudio de Mislata. Jesús Signes

La Valencia de Miquel Navarro viaja a Madrid

El artista inaugura una exposición con su obra más reciente: piezas donde recalca su voluntad de convertir lo local «en universal»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:46

Una Pantera Rosa a escala, réplica de la monumental y divertida escultura que saluda a los valencianos desde la rotonda junto al Parque Central, viajó ... este miércoles a Madrid. Forma parte de la última producción de su creador, el artista Miquel Navarro, para quien las etiquetas de escultor, pintor o cualquier otra manera de describir su incesante actividad se queda corta. Navarro es la imaginación andante, en permanente ebullición. Habla con un entusiasmo juvenil que desmiente su condición de casi octogenario (ingresa en esa franja de edad a finales de este mes) de su obra más reciente, que termina de embalar mientras atiende a LAS PROVINCIAS con esa clase de discurso donde late su creatividad incandescente, con ese punto de fervor tan contagioso. «La exposición va a quedar muy bien», recalca durante la entrevista. Y añade: «Estoy muy ilusionado, quiero que se vea al Miquel Navarro de siempre: en estas piezas está todo lo que soy como artista».

