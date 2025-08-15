Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Valencia hace cien años, como nunca se había visto

Una exposición sobre el fotógrafo Vicente Gómez Novella rescata la memoria de una ciudad desaparecida a través de imágenes inéditas hasta ahora

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:54

Hay una Valencia canónica que más o menos todos sus habitantes conocen. La actual pero también la ciudad que nos legaron nuestros antepasados, con cuya ... estampa estamos familiarizados gracias a ese maravilloso invento: la fotografía. Imágenes del ayer nos recuerdan quiénes somos porque desvelan quiénes fuimos, según una lógica que opera igualmente para conocer las entrañas de la ciudad. Sus principales monumentos, los hitos históricos más memorables e incluso la imagen que presentaban sus hijos más importantes pueblan archivos y fondos documentales, se publican en libros y periódicos y hasta sirven para confeccionar carteles o tazas de desayuno, con alguna señalada excepción. Todavía (¡Todavía!) asistimos a milagros como los recién ejecutados por una pareja de santos civiles llamados María José Rodríguez y José Ramón Sanchis, profesionales de gran prestigio en el ámbito archivístico que bajo la tutela de Foto Club Valencia han montado una impresionante exposición en las salas de la Fundación CAM, popularmente llamada Llotgeta. Impresionante porque ayuda a conocer la increíble historia del autor de los 150 retratos tomados entre 1905 y 1934 que cuelgan de sus paredes, el fotógrafo Vicente Gómez Novella (1874-1956), que firmó su arte hace más de un siglo. E impresionantes sobre todo porque sus imágenes revelan un tesoro desconocido: una Valencia hasta ahora inédita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  8. 8 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  9. 9 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  10. 10 La Seguridad Social denegará la pensión a los autónomos con 40 años cotizados que tengan deudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia hace cien años, como nunca se había visto

Valencia hace cien años, como nunca se había visto