Últimos días para ver la icónica serie protagonizada por Wentworth Miller en Netflix La producción dejará de estar disponible en la plataforma el próximo 3 de septiembre

Una de las series de acción más icónicas del cine contemporáneo, con Wentworth Miller y Dominic Purcell como protagonistas, es 'Prison Break'. Se estrenó el pasado 29 de agosto de 2005 (EEUU), hace 20 años atrás, y sin duda no pasa de moda. Es una de esas cintas para ver sin parar una y otra vez.

La producción dejará de estar disponible en Netflix el próximo 3 de septiembre, por lo que quedan solo un par de semanas para verla. Forma parte de una de las 19 series que la plataforma eliminará los próximos 30 días.

Cuenta con 5 temporadas y 90 episodios. Dirigida por Dwight H. Little, y con un amplio reparto conformado por; Wentworth Miller, Dominic Purcell, Michael Rapaport, Amaury Nolasco, Wade Williams, Robert Knepper, Jodi Lyn O'Keefe, Sarah Wayne Callies, William Fichtner y muchos más. Elenco que sorprendió al público por su increíble actuación y representación de la trama.

De qué va 'Prison Break'

Michael Scofield es un hombre desesperado en una situación desesperada. Su hermano Lincoln Burrows es condenado a la pena capital y está a la espera de ser ejecutado. A pesar de todas las evidencias, Michael cree en la inocencia de su hermano, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y ser encarcelado en su misma prisión. De esta forma poder lograr su objetivo: escapar juntos. Es una historia tensa, llena de obstáculos, dificultades y misterios que se revelan a lo largo de la serie.

Éxito de la serie

Luego de su estreno, la serie tuvo un éxito inimaginable. El recibimiento del público fue sumamente positivo, con una demanda muy alta y con millones de vistas alrededor del mundo entero. Al mismo tiempo, recibió una serie de nominaciones cómo:

- Globos de Oro (2005): Mejor serie - drama.

- Emmy (2005): Mejor tema principal.

- Saturn Awards (2005).

- Premios Satellite Awards (2006): Mejor actor secundario.

En qué plataformas ver

A pesar que la serie dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix, hay otras plataformas en las que se podrá ver como en Disney Plus, mediante una suscripción mensual.

