El actor Wentworth Miller en la calle QUE

Últimos días para ver la icónica serie protagonizada por Wentworth Miller en Netflix

La producción dejará de estar disponible en la plataforma el próximo 3 de septiembre

Florencia Goycoolea

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:22

Una de las series de acción más icónicas del cine contemporáneo, con Wentworth Miller y Dominic Purcell como protagonistas, es 'Prison Break'. Se estrenó el pasado 29 de agosto de 2005 (EEUU), hace 20 años atrás, y sin duda no pasa de moda. Es una de esas cintas para ver sin parar una y otra vez.

La producción dejará de estar disponible en Netflix el próximo 3 de septiembre, por lo que quedan solo un par de semanas para verla. Forma parte de una de las 19 series que la plataforma eliminará los próximos 30 días.

Cuenta con 5 temporadas y 90 episodios. Dirigida por Dwight H. Little, y con un amplio reparto conformado por; Wentworth Miller, Dominic Purcell, Michael Rapaport, Amaury Nolasco, Wade Williams, Robert Knepper, Jodi Lyn O'Keefe, Sarah Wayne Callies, William Fichtner y muchos más. Elenco que sorprendió al público por su increíble actuación y representación de la trama.

De qué va 'Prison Break'

Michael Scofield es un hombre desesperado en una situación desesperada. Su hermano Lincoln Burrows es condenado a la pena capital y está a la espera de ser ejecutado. A pesar de todas las evidencias, Michael cree en la inocencia de su hermano, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y ser encarcelado en su misma prisión. De esta forma poder lograr su objetivo: escapar juntos. Es una historia tensa, llena de obstáculos, dificultades y misterios que se revelan a lo largo de la serie.

Éxito de la serie

Luego de su estreno, la serie tuvo un éxito inimaginable. El recibimiento del público fue sumamente positivo, con una demanda muy alta y con millones de vistas alrededor del mundo entero. Al mismo tiempo, recibió una serie de nominaciones cómo:

- Globos de Oro (2005): Mejor serie - drama.

- Emmy (2005): Mejor tema principal.

- Saturn Awards (2005).

- Premios Satellite Awards (2006): Mejor actor secundario.

En qué plataformas ver

A pesar que la serie dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix, hay otras plataformas en las que se podrá ver como en Disney Plus, mediante una suscripción mensual.

