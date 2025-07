Lo último de Manolo Valdés: tocados, mariposas y meninas cerca del mar

Las esculturas monumentales de Manolo Valdés se expanden por la piel de toro. La bahía de Santander acoge cuatro de las icónicas esculturas de ... resina cristalina de la Reina Mariana, que han sido instaladas en el histórico Muelle Calderón de la Bahía de Santander, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, junto con una presentación en exclusiva de otras tres esculturas monumentales, situadas en los terrenos del Palacio de La Magdalena (Avenida de la Reina Victoria, s/n).

La última vez que se pudo ver escultura monumental de Valdés en la ciudad cantábrica fue en 2009, en una muestra organizada por la Fundación la Caixa / MAS·Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. Santander es conocida por su belleza natural y su proximidad a lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y, en los últimos años, se ha consolidado como un centro de interés cultural que atrae cada día a visitantes gracias a su oferta patrimonial y artística.

Manolo Valdés es mundialmente conocido por sus pinturas y esculturas, las cuales con frecuencia hacen referencia y recontextualizan momentos importantes del canon histórico del arte. Para sus interpretaciones de personajes alegóricos e iconos totémicos utiliza materiales que van desde la resina cristalina al acero corten, pasando por el cristal de Murano.

La presentación de Valdés en el Palacio de La Magdalena incluye esculturas de tocados a gran escala -tituladas Clio White, 2020; Blue Circles, 2024; y Mariposas, 2024- que incorporan diversos motivos recurrentes, incluidas formas geométricas y las «mariposas». En este último busto escultórico, las mariposas sobrevuelan a modo de tocado lírico. Por otro lado, en la Bahía de Santander, se expondrán cuatro de sus conocidas esculturas Reina Mariana. Realizadas en resina cristalina, estas obras a gran escala hacen referencia a la icónica figura de la Reina Mariana de Austria que Diego Velázquez pintó en Las Meninas, en 1656.

El artista tendrá espacio propio en su ciudad natal. El futuro Espai Manolo Valdés se ubicará en el muelle 3 del Parque Central. «Será un espacio en el que temporalmente se mostrará mi obra. Es importante que no sea eternamente porque la gente se aburre y entiendo que reclame cosas nuevas, que vengan otros políticos, que surjan ideas diferentes. El acuerdo es de 10 años y luego veremos si acordamos prorrogarlo. Me enorgullece que la alcaldesa haya pensado en mí y me consta que quiere promover otros espacios para el arte y otros creadores porque lo importante es que Valencia sea culturalmente variada y que las cosas funcionen. Para mí es esencial que el proyecto sea sensato, porque a veces desde el desconocimiento se lanzan iniciativas sin sentido», explicó Valdés en una entrevista reciente con LAS PROVINCIAS.

Manolo Valdés es el único español en la lista de los cien artistas de todo el mundo que más obras vendieron en subastas de arte contemporáneo durante 2024. El pintor y escultor valenciano afincado en Nueva York ocupa el puesto 54, con unas ventas de 2,29 millones de dólares en la lista del informe anual que elabora la aseguradora Hiscox. «Últimamente me he dedicado a la escultura pública y de gran tamaño y en Valencia exhibiré mi colección de este tipo de piezas, que ahora están en otras ciudades. Habrá obras icónicas, reginas, reinas marianas... En un 75% ya las tengo elegidas», avanzó.

El autor de 'La Pamela' en la Marina y 'La dama ibérica' en la avenida Corts Valencianes reside desde hace 45 años en Nueva York. En su ciudad natal, donde el Centro de Arte Hortensia Herrero expone piezas del valenciano, cobrará vida un espacio monográfico. Sera en un espacio singular, dado que el muelle 3 no es una sala de exposiciones al uso, y de valor patrimonial e histórico (fue un almacén de mercancías, construido entre 1906 y 1910 bajo dirección de Demetrio Ribes). Su ubicación, en pleno barrio de Ruzafa, contribuye a extender la oferta artística más allá de los museos y por toda la ciudad. La obra de Valdés se adapta bien a espacios púbicos y abiertos, es decir, tiene buen encaje en el Parque Central.

La nave está en el número 28 de la calle Filipinas. Aunque el Ayuntamiento la cedió al IVAM en 2020, en enero de este año se formalizó la renuncia del museo, que no tiene disponibilidad presupuestaria para acometer una segunda sede en la capital del Turia. El muelle 3 del Parque Central es un bien de relevancia local (BRL). Tiene una superficie de 1.128,40 metros cuadrados con 80,5 metros de largo y 14 metros de anchura recayente a la calle de Filipinas. El edificio tiene un interior diáfano, aunque se planteaba obras que permitirían al espacio disponer de dos salas de diverso tamaño para acoger instalaciones, proyecciones y obras pictóricas de grandes dimensiones, obras multimedia, performance y proyectos experimentales en danza o en el campo audiovisual.

Valdés estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y comenzó su carrera en la década de 1960 como uno de los miembros fundadores de Equipo Crónica, un grupo de artistas que se inspiraron en el Pop Art para desafiar a la dictadura española y a la propia Historia del Arte. Cuando el movimiento terminó en 1981, Valdés continuó su propia exploración artística centrada en la apropiación y reinterpretación de obras maestras. Actualmente vive y trabaja entre Madrid y Nueva York.

Durante el último medio siglo, Valdés participa en decenas de exposiciones y recibe múltiples reconocimientos como la Medalla Nacional de Bellas Artes de España (1985), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998) y en 2007 fue nombrado Officier de l'Ordre National du Mérite en Francia.

Su trabajo se ha mostrado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de todo el mundo, y forma parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas, entre las que destacan la Young Museum of San Francisco; la Peggy Guggenheim Collection, Venecia, Italia; la Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania; la Menil Foundation, Houston, Texas; el Metropolitan Museum of Art, Nueva York; el Moderna Museet Art, Estocolmo, Suecia; el Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París, Francia; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; el Museum of Fine Arts, Houston, Texas y el Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, entre otros. Las icónicas esculturas de Valdés se exponen al aire libre en parques y jardines de grandes ciudades como el Jardín Botánico de Nueva York, Hofgarten, Düsseldorf y Chatsworth House, Reino Unido. En 2026 está previsto que se inaugure el Espai Manolo Valdés en Valencia, su ciudad natal.