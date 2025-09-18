Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
Logo Patrocinio
Amazon Prime/©AnthonyGhnassia

'El verano en que me enamoré': lo que se sabe sobre la película

La serie de Amazon se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno

AT

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50

'El verano en que me enamoré' concluirá su historia con una película escrita y dirigida por Jenny Han. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la sorprendente noticia se dio a conocer durante la alfombra roja del final de temporada de la serie de Prime Video en París.

«'El verano en que me enamoré' ha conectado con el público en todas partes, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global», señalaron Courtenay Valenti, Head of Film, Streaming and Theatrical en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, Global Head of Television, en Prime Video y Amazon MGM Studios. «Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable».

«Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans», declaró Han.

Adaptada de la trilogía superventas de Jenny Han, 'El verano en que me enamoré' se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno. La tercera temporada atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros siete días y es la quinta temporada de regreso más vista en Prime Video. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022, convirtiéndose en el título número 1 en Prime Video durante su fin de semana de lanzamiento. La segunda temporada, estrenada en 2023, duplicó con creces la audiencia de su predecesora en tan solo tres días.

Basada en la exitosa trilogía de libros superventas de Jenny Han, 'El verano en que me enamoré' es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. La serie explora la cambiante relación entre madres e hijos, el poder duradero de una fuerte amistad femenina y el viaje hacia la madurez. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desengaño y la magia de un verano perfecto.

La tercera temporada de El verano en que me enamoré se estrenó en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  3. 3 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  9. 9 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  10. 10

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El verano en que me enamoré': lo que se sabe sobre la película

&#039;El verano en que me enamoré&#039;: lo que se sabe sobre la película