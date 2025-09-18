'El verano en que me enamoré': lo que se sabe sobre la película La serie de Amazon se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno

'El verano en que me enamoré' concluirá su historia con una película escrita y dirigida por Jenny Han. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la sorprendente noticia se dio a conocer durante la alfombra roja del final de temporada de la serie de Prime Video en París.

«'El verano en que me enamoré' ha conectado con el público en todas partes, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global», señalaron Courtenay Valenti, Head of Film, Streaming and Theatrical en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, Global Head of Television, en Prime Video y Amazon MGM Studios. «Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable».

«Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans», declaró Han.

Adaptada de la trilogía superventas de Jenny Han, 'El verano en que me enamoré' se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno. La tercera temporada atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros siete días y es la quinta temporada de regreso más vista en Prime Video. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022, convirtiéndose en el título número 1 en Prime Video durante su fin de semana de lanzamiento. La segunda temporada, estrenada en 2023, duplicó con creces la audiencia de su predecesora en tan solo tres días.

Basada en la exitosa trilogía de libros superventas de Jenny Han, 'El verano en que me enamoré' es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. La serie explora la cambiante relación entre madres e hijos, el poder duradero de una fuerte amistad femenina y el viaje hacia la madurez. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desengaño y la magia de un verano perfecto.

La tercera temporada de El verano en que me enamoré se estrenó en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime.

