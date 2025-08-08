Cómo ver en Valencia gratis por televisión la corrida de toros de Alejandro Talavante en Huesca El diestro de Badajoz, junto a Emilio de Justo y Marco Pérez, se enfrentará a toros de la ganadería El Torero el próximo 12 de agosto

La Feria taurina de la Albahaca 2025, en Huesca, reúne, del 2 al 15 de agosto, a grandes figuras del momento. Desde Alejandro Talavante y Morante de la Puebla, pasando por Emilio de Justo, Juan Ortega, Roca Rey, Guillermo Hermoso de Mendoza o Manuel Escribano. Estrellas del toreo se unirán a un cartel lleno también de jóvenes diestros como Marco Pérez, Clemente y el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio.

Una atractiva programación llena de figuras que harán las delicias no sólo del aficionado oscense, sino también del valenciano. Y es que, una de esas faenas de la feria se podrá ver en la Comunitat, gratis, por televisión. Se trata, concretamente, de la corrida del martes, 12 de agosto, protagonizada por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez con toros de la ganadería El Torero.

Dónde verla por televisión

La faena de Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez arrancará a las 18:30 horas y se podrá ver en directo a través de À Punt, que continua con su apuesta por los toros.

Además de estas retransmisiones en directo, la programación taurina en À Punt continúa cada semana en televisión con el programa 'La Plaça', presentado por Jorge Casals, que se puede ver todos los sábados a las 13:00 horas con redifusión los lunes a las 23:55 horas. También en À Punt Radio, a través del programa 'Terra de bous' que conduce Germán Estela todos los viernes a las 18:00 horas.

