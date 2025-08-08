Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alejandro Talavante durante una faena en Francia. AFP

Cómo ver en Valencia gratis por televisión la corrida de toros de Alejandro Talavante en Huesca

El diestro de Badajoz, junto a Emilio de Justo y Marco Pérez, se enfrentará a toros de la ganadería El Torero el próximo 12 de agosto

Marta Palacios

Marta Palacios

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:59

La Feria taurina de la Albahaca 2025, en Huesca, reúne, del 2 al 15 de agosto, a grandes figuras del momento. Desde Alejandro Talavante y Morante de la Puebla, pasando por Emilio de Justo, Juan Ortega, Roca Rey, Guillermo Hermoso de Mendoza o Manuel Escribano. Estrellas del toreo se unirán a un cartel lleno también de jóvenes diestros como Marco Pérez, Clemente y el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio.

Una atractiva programación llena de figuras que harán las delicias no sólo del aficionado oscense, sino también del valenciano. Y es que, una de esas faenas de la feria se podrá ver en la Comunitat, gratis, por televisión. Se trata, concretamente, de la corrida del martes, 12 de agosto, protagonizada por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez con toros de la ganadería El Torero.

Dónde verla por televisión

La faena de Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez arrancará a las 18:30 horas y se podrá ver en directo a través de À Punt, que continua con su apuesta por los toros.

Además de estas retransmisiones en directo, la programación taurina en À Punt continúa cada semana en televisión con el programa 'La Plaça', presentado por Jorge Casals, que se puede ver todos los sábados a las 13:00 horas con redifusión los lunes a las 23:55 horas. También en À Punt Radio, a través del programa 'Terra de bous' que conduce Germán Estela todos los viernes a las 18:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Vecinos de El Perellonet denuncian la presencia de restos de pesca en su playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo ver en Valencia gratis por televisión la corrida de toros de Alejandro Talavante en Huesca

Cómo ver en Valencia gratis por televisión la corrida de toros de Alejandro Talavante en Huesca