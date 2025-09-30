TVE desvela los seis primeros concursantes de 'Maestros de la Costura Celebrity' El diseñador de moda Luis De Javier será el tercer miembro del jurado junto con Lorenzo Caprile y María Escoté

'Maestros de la Costura Celebrity' ya tiene nuevos concursantes. La versión con famosos del 'talent' de RTVE se prepara para una nueva edición. La modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel; la compositora y cantante Beatriz Luengo; la actriz Silvia Marty; los gemelos modelos Edu y Jorge Román, y el cantante Mario Vaquerizo son los primeros confirmados de esta segunda edición, que promete grandes retos y muchas risas.

La incorporación del joven diseñador de moda barcelonés Luis De Javier como tercer miembro del jurado junto con Lorenzo Caprile y María Escoté es una de las grandes novedades de la edición. La presentadora Raquel Sánchez Silva continuará al frente del formato, que regresará a La 1 con doce nuevos aprendices.

Con solo 29 años, Luis De Javier se ha convertido en todo un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, y, según los expertos, es el nuevo «enfant terrible de la moda española». Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales de la talla de Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga, gracias a sus espectaculares diseños que evocan libertad, identidad y transgresión.

Su formación en Barcelona marcó el inicio de una trayectoria que se ha enriquecido con su experiencia internacional y su paso por firmas de prestigio, como Vivienne Westwood y Gareth Pugh. En 2020 fundó su propia marca de moda de lujo, Luis De Javier Studio, reconocida por fusionar la herencia cultural española con creaciones audaces y vanguardistas. Tras vivir y trabajar en Londres, Los Ángeles y París, se establece en Barcelona con el objetivo de expandir su marca y contribuir a la visibilidad del talento joven español. Además, apoya al sector de la artesanía española y colabora con él. En 2023, el fotógrafo Steven Klein y la estilista Patty Wilson colaboraron con Luis en su desfile de Nueva York. El diseñador Ricardo Tisci es su mentor.

