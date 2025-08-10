El taquillazo de los 90 con Robin Williams que se emite este domingo en televisión Consulta todas las películas que se programan en abierto este 10 de agosto

María Gardó Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

Robin Williams fue uno de los actores más queridos de Hollywood. Sus películas marcaron a varias generaciones y eran casi siempre sinónimo de éxito en taquilla. Entre sus cintas más recordadas se encuentra 'Jumanji', la cinta de 1995 que fue de las primeras en utilizar efectos especiales creados por ordenador. Aunque sin duda lo que más se quedó en el corazón de los espectadores es la historia de su protagonista, Alan Parris (interpretado por el propio Williams). La película es una de las tantas que se emiten este domingo 10 de agosto en abierto.

Estas son algunas propuestas para ver este domingo:

1 La 1 17.40 horas Jumanji

Año: 1995

Directora: Joe Johnston

Reparto: Robin Williams , Jonathan Hyde, Kirsten Dunst, Bradley Pierce y Bonnie Hunt.

Sinopsis: En 1964, Alan desaparece mientras juega con su amiga Sara a un extraño juego llamado Jumanji. Muchos años después, Judy y Peter intentan empezar una nueva partida del peligroso juego pero, sin saberlo, continúan con la iniciada por Sara y Alan y éste volverá mágicamente a la ciudad tras un largo período en la jungla.

2 laSexta 17.30 horas Minority Report

Año: 2002

Directora: Steven Spielberg

Reparto: Tom Cruise, Colin Farrell , Steve Harris , Max von Sydow, Samantha Morton , Kathryn Morris y Jessica Capshaw.

Sinopsis: En el año 2054, el crimen es un problema erradicado de las calles de Washington. El futuro se puede predecir y los culpables son detenidos y condenados antes de que cometan su delito. Las pruebas para condenar a alguien las aportan los 'precogs', tres seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos nunca se han revelado fallidas.

3 Cuatro 18.00 horas El mito de Bourne

Año: 2004

Directora: Oliver Wood

Reparto: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox , Julia Stiles y Karl Urban.

Sinopsis: Bourne intenta dejar atrás su pasado, pero tendrá que recurrir de nuevo a sus habilidades como asesino profesional, tras involucrarse en una operación que pretende frustrar los planes de la CIA.

4 La 2 22.30 horas El olvido que seremos

Año: 2020

Directora: Fernando Trueba

Reparto: Javier Cámara , Aida Morales y Juan Pablo Urrego.

Sinopsis: Héctor Abad Gómez es un padre de familia y profesor universitario que promovía la tolerancia y los derechos humanos en la violenta Medellín de los años 70. Desde la perspectiva de su hijo Héctor Abad Faciolince, se describe a un hombre preocupado, no solo por el bienestar de sus hijos, si no también de los más desfavorecidos. Impulsado por el fallecimiento de una de sus hijas, Abad Gómez se dedicó a las causas sociales y políticas, pero la sociedad intolerante de la época lo acosó hasta que, finalmente, fue asesinado.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'La llamaban La Madrina', a las 13.30 horas, en Trece.

- '40 grados a la sombra', a las 15.15 horas, en Trece.

- 'Jack Ryan: Operación Sombra', a las 15.30 horas, en laSexta.

- 'El legado de Bourne', a las 15.40 horas, en Cuatro.

- 'El legado de Bourne', a las 15.50 horas, en La 1.

- 'Mentiras perfectas', a las 16.00 horas, en Antena 3.

- 'El hombre de acero', a las 17.35 horas, en Neox.

- 'Historia de un escándalo', a las 17.45 horas, en Antena 3.

- 'Marido por sorpresa', a las 19.15 horas, en La 1.

- 'Comer, beber y amar', a las 19.20 horas, en Antena 3.

- 'The Phantom (El hombre enmascarado)', a las 20.05 horas, en Paramount.

- 'Moonfall', a las 21.35 horas, en laSexta.

- 'Jumanji: Siguiente nivel', a las 22.30 horas, en La 1.

- 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore', a las 23.50 horas, en La 1.

- 'Uno de los nuestros', a las 23.50 horas, en laSexta.