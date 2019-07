Susana, la valenciana «chapada a la antigua» que busca un hombre «con nivel económico importante» en 'First Dates' Susana, última valenciana en acudir a 'First Dates'. / Mediaset «Me siento discriminada a por ser guapa y no tengo amigas porque me envidian», aseguró la participante LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 2 julio 2019, 10:57

Sobre gustos no hay nada escrito, y las preferencias a la hora de buscar el amor siempre son muy dispares. Susana, la última valenciana que ha acudido al conocido programa de citas 'First Dates', tenía muy claro lo que buscaba en su acompañante: «Me defino en el amor como una romántica, incluso un poco chapada a la antigua, y busco un hombre afín a mí, con un nivel económico importante», confesaba la participante a Carlos Sobera.

Además, la concursante también reconoció durante el episodio que su apariencia le traía algún que otro problema: «Me da miedo y rabia es que estén conmigo por mi físico, y eso me pasa muy frecuentemente», aseguaba la azafata de eventos. La valenciana no dudó en sincerarse con el presentador: «He vivido de mi imagen y me he tenido que cuidar mucho. Aunque la genética me ha hecho un favor, la verdad», relataba. Ante la confesión, Sobera aprovechó para incidir más sobre este 'lastre': «¿Te sientes discriminada por tu físico?». Susana fue clara y explicó las razones por las que se siente «muy sola»: «No tengo amigas porque me tienen un poquito de envidia. Me siento rechazada, fuera de la sociedad, discriminada». Esta situación ha llevado a la concursante a extraer una conclusión determinante: «Ser guapa es perjudicial para la salud mental».

La valenciana asegura que el físico no es su única baza: «Tengo solvencia y, no me da miedo que estén conmigo por dinero». Pero también es ambiciosa y no se conforma con cualquier cosa: «Me gustaría tener un marido que estuviese muy bien económicamente y nos pudiésemos comprar un yate para navegar, ese es mi sueño», asegura. Así que fue directa al grano: «¿Cuánto dinero tienes en el banco» le preguntó a Pablo, su cita.

'¿Cuánto dinero tienes en el banco?' 😅 Casi mejor que aparezcan preguntas sobre sexo en los rascas #FirstDates1Jhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/8XiUZOGspK — First dates (@firstdates_tv) 1 de julio de 2019

Al poco de comenzar su cena, el concursante no tardó en reconocer que la valenciana le había cautivado: «Reúne todas las cualidades que busco», confesó. «He venido buscando una mujer que se cuide, que sea atractiva y cariñosa. Luego todo lo demás se va viendo», explicaba el leonés, residente en Alicante. Durante la velada, ambos coincidieron en un tema: a ninguno le gustaría tener hijos. Después de compartir besos en el privado, los dos aseguraron que tendrían una segunda cita. «Tenemos muchas cosas en común y me gustaría seguir conociéndole», concluía Susana.