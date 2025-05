'Supervivientes' expulsa a un nuevo concursante la noche en que Terelu estalla contra Montoya: «No me levantes la voz»

DM Viernes, 23 de mayo 2025, 00:56 | Actualizado 02:00h. Comenta Compartir

En la duodécima gala de 'Supervivientes 2025', que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño condujeron, no faltó practicamente nada. En primer lugar, un nuevo elemento que podía dar un vuelco absoluto a las posibles estrategias prediseñadas por los supervivientes a la hora de nominar y, en segundo, el regreso del juego más emblemático y emocionante de la historia del formato: la Noria Infernal.

Además, fue noche de expulsión definitiva con Álex, Joshua y Pelayo como candidatos a regresar a España tras la salvación de Borja el pasado miércoles. El primero en salvarse de la eliminación fue Álex. Lo que dejaba un apasionante duelo que a la postre se decidiría con el adiós definitivo de Joshua.

Laura Madrueño le agradecía su concurso: «Me da muchísima pena decir esto, pero es el momento de que abandones la palapa», decía, con la voz entrecortada y emocionadísima. «La piel de gallina tengo yo ahora», subrayaba una Laura Madrueño que acababa muy afectada tras esta expulsión. «Me da mucha pena, cada vez somos menos en esta palapa...», confesaba la maestra de ceremonias de 'Supervivientes'.

Posteriormente, la Ruleta de Poseidón jugó un papel fundamental en la nueva ronda de nominaciones con sorpresas que situaron a supervivientes inesperados en la lista de nominados. También tuvo un rol especial el concursante que se alzó con el liderazgo del grupo Magna: Pelayo, ganador del juego de pre-líder, que se enfrentó a Anita en la siempre exigente Noria Infernal. El vencedor, aparte de convertirse en inmune, pudo nominar de manera directa a uno de sus compañeros.

Anita, Carmen y Montoya son los nominados para la semana que viene. Montoya con tres puntos, Anita por decisión de Pelayo y Carmen.

Por otro lado, el programa mostró imágenes de la convivencia en Playa Magna de Patricia Montero y Ana Solma, parejas de Álex y Borja, respectivamente, tras superar el reto que les había propuesto Poseidón. Ambas se sumaron puntualmente a los supervivientes en 'Supervivientes. Última hora'. Los participantes, que disputaron el juego de recompensa, volvieron a reunirse en la Palapa para abordar los últimos episodios de su supervivencia. Los ganadores de la prueba de recompensa fueron del equipo de Damián.

Terelu estalla contra Montoya

Jorge Javier daba paso a unas imágenes en las que Carmen Alcayde y Montoya criticaban las actitudes de Pelayo, más concretamente, la periodista definía al concursante bajo el nombre de Chuky. Ante estas alusiones, Pelayo explicó que «yo creo que los que les pasa es que se piensan que Anita es tonta porque no puede hablar con nadie».

«A mí no me afectan tus palabras, me afectan tus falsedades. Se te ha calado ya», contestó Montoya. Por su parte, Pelayo no dudó en comentar cómo cree que está tratando a Anita: «Está muy manipulada».

Un comentario que ha provocado que Terelu Campos quiera expresar su opinión: «Se presupone que Anita no tiene opinión, y a mí eso me molesta. Creo que ella es una mujer, con sus principios y su grandísima personalidad, y creo que flaco favor le hacéis de verdad quienes la queréis que parece que a ella cualquiera le convence o le dice y no. Aquí cada uno tiene su criterio».

El exconcursante de 'LIDLT' ha asegurado que simplemente fue un comentario de Carmen y que está claro que ella «puede hacer lo que quiera». «Está muy de bien queda decir eso, pero creo que en el vídeo ha quedado bien claro que a mí me da igual que hable y se relacione. Pero, esta señora ha dicho la palabra 'manipular' y queda muy feo. Aquí no se hace manipulación a nadie. Ella puede ser libre, se acabó la palabra manipulación. Estoy hasta el gorro».

Una forma de expresarse que ha encendido a la hermana de Carmen Borrego, quien no ha dudado en frenarle: «Primero, no me levantes la voz, y lo segundo; yo no he hablado de manipulación, yo he dicho que parece que ella no tiene criterio, y ella lo tiene y tú mismo lo sabes porque eres el que mejor le conoce. Yo no he pronunciado la palabra manipular, he dicho que tiene su criterio y su personalidad para que no digáis que otros la pueden condicionar», ha asegurado.

