'Supervivientes' despide a un concursante muy querido: «La salud no me ha dejado seguir» Su discurso ha provocado el llanto de sus compañeros y el equipo del programa le ha dedicado una sentida ovación

A. Pedroche Viernes, 2 de mayo 2025, 01:29 Comenta Compartir

Noche de tensión y también de lágrimas en 'Supervivientes'. Era una gala de expulsión y todos lo sabían. Los dos concursantes nominados hasta el final de la emisión han sido Makoke y Koldo. Se trata de una salida definitiva ya que no hay segundas oportunidades. Hay que recordar que Makoke, sin ir más lejos, fue repescada hace unas semanas. Ahora quien abandonara la Palapa lo haría para siempre. Ambos han estado expectantes, con todas sus pertenencias ya guardadas en un saco, para conocer quien se marchaba. Koldo tenía muchas ganas de irse durante toda la semana. Su salud no es la mejor y estos 57 días en Honduras se le han hecho muy cuesta arriba pese a poner todo su empeño. Por su parte, Makoke ahora mismo es un tornado para la convivencia de los supervivientes. Está en el punto de mira de sus compañeros. Especialmente para Montoya y Carmen Alcayde, con los que ha tenido desavenencias en los últimos días.

Pues bien, finalmente la audiencia ha decidido que Makoke continuara en la isla y que Koldo abandonara. El cocinero ha recibido la noticia con alegría. Consciente de que sus fuerzas flaqueban, no quería irse por la puerta de atrás y abanonar. La audiencia ha sido soberana y también benévola. Eso no quita que, al ser uno de los más queridos por compañeros y equipos, la despedida del cocinero no haya sido dura.

El vasco ha querido tener unas palabras que han conmovido a todos. ««Estoy muy agradecido a la gente que me ha apoyado. Salir por la fuerte de enfrente, dejar espacio a la gente que está bien. Yo esperaba estar quince días y he estado casi dos meses», ha comenzado explicando.

«Me he encontrado gente que no me había encontrado nunca en el camino por edad. Vamos a tener amistad y comer unas grandes cenas. Es un juego y venimos a jugar. A todo el equipo que está ahí, mientras nosotros estamos pescando ellos ahí al sol. Al equipo médico del programa...», ha seguido sin poder contener la emoción. Por último, ha lamentado que su salud le haya impedido seguir. Sin embargo, ha preferido que su experiencia acabara aquí para no lastrar a sus compañeros en las pruebas de equipo.

A continuación, la realización ha emitido unas imágenes inéditas de algunos de los supervivientes hablando de Koldo. Todos elogiaban su esfuerzo y valentía. Para ellos el cocinero es un ejemplo de cómo superar las distintas adversidades que la vida pone por delante.

Temas

Supervivientes