'Supervivientes' anuncia su segunda expulsión definitiva y un castigo ejemplar a Montoya y Anita por saltarse las normas

'Supervivientes' celebraba este domingo una nueva gala en la que tenía lugar la segunda expulsión definitiva de la edición. Makoke, Manuel, Ángela o Nieves iban a regresar a España poniendo fin a su aventura en Honduras. Durante el programa, concursantes como Anita, Montoya y Carmen Alcayde iban a recibir sanciones por haberse saltado las normas.

La primera participante que iba a lograr salvarse era Nieves, que ganaba el collar de líder de Playa Misterio en una prueba en la que debía aguantar el máximo tiempo en una cama suspendido sobre el mar. Tiempo más tarde, la audiencia ha decidido que el segundo salvado fuera Manuel, por lo que la expulsión iba a estar entre Makoke y Ángela.

Una de las supervivientes que ha evidenciado que no está pasando por un buen momento es Gala, que confesaba que había estado todo el día llorando: «Es un cúmulo de cosas. Llevo con muchos dolores de espalda ya un par de semanas. Tampoco puedo dormir por las noches... he estado intentando que la gente no me gane. Me da mucha pena sentirme así. Quiero estar bien, pero no puedo».

Además, reconocía que se siente cansada y triste: «Me encantaría poder sentirme de una manera diferente, pero no lo logro. Estoy un poquito colapsada. Me siento muy débil». La influencer también ha recordado el accidente de coche que tuvo hace unos años que le ha marcado mucho en su vida: «Tuve un accidente donde sufrí una lesión en el lumbar y por primera vez en mi vida, después del accidente, estoy volviendo a sentir dolores muy fuertes en la lumbar».

Pero uno de los asuntos que más polémica ha generado ha sido que Anita y Montoya no hayan hecho caso a las normas. Uno de ellos ha escapado a la villa del otro y se han dado un abrazo, lo que iba a acarrear consecuencias. Todo había sucedido después de un comentario de Koldo que no había sentado bien a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que se saltó las reglas para encontrar consuelo en Montoya. También hizo lo propio Carmen Alcayde, que quiso ayudar a su compañera.

Anita se había sentido señalada por sus compañeros después de que decidiera junto a Laura Cuevas comerse unos perritos en lugar de tomar una comida menos copiosa y repartir entre el resto de concusantes. Además, ha acusado a Koldo de abrirse cuando no hay cámaras y ponerse a hablar de fútbol cuando le graban.

Sandra Barneda había anunciado desde el inicio del programa que desvelaría una noticia bomba y así lo hizo a última hora de la gala. La presentadora comunicó que Helena, novia de Almácor, está viajando a Honduras para encontrarse con el cantante.

Minutos después llegaba el momento de conocer quién sería finalmente la expulsada. Los espectadores han decidido que sea Ángela Ponce la que abandona Honduras.

Faltaba por conocer cuál iba a ser la sanción para Anita, Montoya y Carmen Alcayde después de haber cruzado a la otra playa. Vivirán enjaulados durante 24 horas en Playa Furia vigilados por Carmen Alcayde.