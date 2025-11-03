Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las solteras y solteros de 'La isla de las tentaciones'. T5

Estos son los 16 solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 9'

La nueva edición arranca este lunes 3 de noviembre

J.Zarco

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

'La isla de las tentaciones' arranca este lunes 3 de noviembre su novena edición con cinco nuevas parejas que acuden a poner a prueba su amor. Esta temporada Telecinco apuesta más que nunca por el 'reality', que emitirá su gala completa los lunes, mientras que los martes y miércoles también hará un especial en el 'acces prime time'.

Por el momento, hay ocho solteros que intentarán conquistar a las cinco novias de esta edición. Uno de ellos es valenciano y se llama Melchor.

Los ocho tentadores

Melchor:

Tiene 22 años y trabaja en en una empresa de Eficiencia Energética y viene de Valencia. Asegura que cuando tiene pareja es fiel pero cuando es soltero es «lo más golfo que puedas conocer». Se considera algo superficial y le gustan las chicas rubias: «Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano», señala a la cámara.

Aitor:

28 años y viene de Barcelona. Administrativo que se «considera un golfo». Asegura ser un poco flipado pero que cuando le conocen es un «oso de peluche».

Andrea Calush:

Tiene 26 años y es monitor de ocio. Italiano pero vive en Fuerteventura. Es «romántico y pasional» y le encanta bailar, pero también deportista: hace Muay thai, sabe hacer mortales, fútbol y skate.

Andrea:

33 años y también italiano. Es empresario y lleva dos años y medio soltero. Le gustan las chicas con personalidad.

Borja:

27 años, coach biomecánico que llega desde Tenerife, aunque es de origen andaluz. «Para ligar utilizo mi personalidad. El sexo es mi hobbie favorito» destaca.

Dairon:

25 años y llega de Benidorm (Alicante). Apunta que es un «imán para todas las chicas. Primero hay que ser romántico y luego un empotrador». Es cantante.

Iñaki:

Empresario de 32 años de Barcelona. «No vendo la moto a nadie, si te gusto bien y si no también», indica en su vídeo presentación. Dice ser muy detallista y amigo de sus amigos.

Juanjo:

Opositor a policía de Alicante que tiene 22 años. Tiene una curiosa táctica para ligar: «Les digo que soy del filial del Real Madrid». Tiene un reto por delante: si a los tres días se liga a una chica en la villa, se rapa.

Las ocho tentadoras

Alba:

Tiene 20 años y el profesora de baile de Málaga. Es intensa «a niveles estratosféricos». Le gustan chicos bajitos que midan como máximo 1,75: «Los tíos para mí son como clinex, de usar y tirar, uno, luego otro...».

Cristina:

23 años, es auxiliar de enfermería y viene de Las Palmas de Gran Canaria. Quiere a alguien fiel y que le respete y está convencida de que va a arrebatar -«por no decir todas»- la mayoría de relaciones que entren.

Estefanía:

Con 28 años es azafata de vuelo que viene de Cartagena, aunque vive en Madrid. Busca a un chico cariñoso, atento y fiel. Es Miss Murcia.

Mara:

Tiene 21 años, opositora de Policía y de Alicante. Es sincera y con cero filtros. «Esta carita de gata salvaje busca gato indomable» afirma.

Noelia:

26 años, llega del sector comercial y llega de Ronda (Málaga). Es «transparente» y muy «chillona»: «Suelto fuego por la boca». Asegura que tiene un carácter difícil de llevar: «He estado con muchos chicos, lo que pasa que hay algunos que no se saben. Uno de ellos es muy amigo mío y tiene novia...».

Olatz:

Tiene 27 años, es nutricionista y viene de San Sebastián (País Vasco). Dice ser lo contrario al mito de «chica vasca». «Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donosti», apunta.

Soraya:

22 años, es administrativa y viene de Madrid. En su presentación dejó una asombrosa confesión: «He tenido un lío con una persona que tenía pareja durante casi cuatro años. Se casó con la chica, le escribí y me dijo: 'Si quieres lo compartimos'. Y dije, venga, lo vamos a compartir».

Vita:

23 años, estudia Administración y Finanzas y viene de Girona, aunque nació en Etiopía.

Según cuenta, es muy fiestera y le encanta pasárselo bien.

