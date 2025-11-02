Estas son las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones' Telecinco estena este lunes 3 de noviembre una nueva edición del programa (21:45 horas)

Telecinco estena este lunes 3 de noviembre una nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. La novena edición del formato volverá a sorprender a sus protagonistas y a sus seguidores con nuevos giros y dinámicas en la intensa experiencia que vivirán en República Dominicana. Sandra Barneda volverá a estar al frente del programa.

Telecinco emitirá una triple entrega semanal que arrancará a las 21:45 horas: los lunes ofrecerá un programa con su duración habitual y los martes y los miércoles la narración de la experiencia continuará en la franja de access prime time.

'La isla de las tentaciones' llega este año con novedades. por primera vez, los solteros serán los que reciban en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generará inestabilidad y las primeras desconfianzas.

Además, y también por primera vez en la historia del programa, las parejas podrán saber quién ha sobrepasado los límites establecidos. Una pantalla revelará su identidad, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.

Y las solteras tendrán la oportunidad por primera vez de ver a solas unas duras imágenes de las chicas y de decidir si los chicos acceden a ese contenido.

Estas son las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones'

-JUANPI (28 años) y SANDRA (23 años). Cádiz. Un año y medio de relación.

Juanpi y Sandra se conocieron a través de las redes sociales, donde mantuvieron sus primeros contactos hasta que surgió una historia de amor para la que él no estaba preparado, puesto que su intención era conocer a más chicas.

Le encanta gustar y, según él, cuenta con dos personalidades: la de un Juanpi 'bueno' y otro 'malo'. El Juanpi 'malo' ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en Sandra. Llegan a 'La Isla de las Tentaciones' para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a Sandra.

-GILBERT (24 años) y CLAUDIA (23 años). Mallorca. Un año y medio de relación.

Gilbert y Claudia se conocieron durante su etapa en el instituto, cuando los dos tenían pareja. Siete años después comenzaron su relación. Aunque en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pronto se dio cuenta de que quería una vida estable junto Gilbert. Y aunque él quería ir despacio, al mes se fueron a vivir juntos. Medio año después adoptaron a su perrita Chloé. Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, pero a la vez le encanta gustar, lo que genera dudas en él. Gilbert, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de ella. Su objetivo en 'La Isla de las Tentaciones' es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.

-LORENZO (30 años) y NIEVES (22 años). Almería. Un año y 10 meses de relación.

Lorenzo y Nieves tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales y, aunque él tenía novia, se enamoró locamente de ella. Sus 'ex' no se lo han puesto fácil a lo largo de su relación, pero su amor fue más fuerte que esas dificultades. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias. Además, Lorenzo es muy celoso. Él le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a 'La Isla de las Tentaciones' para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.

-RODRI (26 años) y HELENA (26 años). Madrid. Un año de relación.

Rodri y Helena crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista desde hacía muchos años. Un día él decidió dar el primer paso para empezar una relación, pero en ese momento él seguía con su 'ex', sin que Helena lo supiera. Él no se fiaba de ella y hasta que no lo tuvo claro no decidió romper aquella relación. Aún no le ha presentado a sus padres, pero, en cambio, él sí conoce a la madre de Helena. Rodri es muy celoso. Su relación, que definen como «un caos», combina malos con muy buenos momentos. Su objetivo en 'La Isla de las Tentaciones' es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado.

-DARÍO (25 años) y ALMUDENA (26 años). Málaga. 11 años de relación.

Darío y Almudena se conocieron en una fiesta, cuando eran adolescentes, dando paso a una relación que, desde el principio, ha sido muy absorbente. Almudena se confiesa celosa y muy dependiente de Darío. Iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y precisamente ese es uno de los motivos que les ha llevado a dar el paso de participar en 'La Isla de las Tentaciones', donde esperan que sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.

Tras su llegada a las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas se separarán para afrontar la convivencia en lujosas villas junto a un grupo de solteros y solteras:

LAS SOLTERAS:

- Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.

- Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.

- Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.

- Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.

- Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.

- Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.

- Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.

- Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.

LOS SOLTEROS:

- Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.

- Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.

- Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.

- Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.

- Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.

- Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.

- Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.

- Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.