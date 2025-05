Una soltera de Valencia planta a su cita en 'First Dates' con una demoledora frase: «Haces el ridículo completamente» Luz, de Valencia, y Vicente, de Alicante, no tuvieron suerte durante su encuentro en el programa que presenta Carlos Soberta

Martes, 6 de mayo 2025

'First Dates' sigue haciendo de celestina para que solteros y solteras de toda España puedan encontrar a su media naranja. Y ese ha sido el caso de Vicente y Luz, que han acudido al programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro para alcanzar el amor.

«Me encanto como soy. Yo no me veo defectos», se ha presentado Vicente, de 72 años y de Alicante. «Si Elvis me escuchara cantar, le gustaría. Si canto no me estoy fijando si ligo o no ligo, estoy en lo que hago. A lo mejor me ligan ellas», ha añadido para dar más datos sobre su personalidad.

El otro 50% de la cita ha sido Luz, de Valencia, que no ha querido desvelar su edad y que ha entrado en el programa, que celebra nueve años en antena y más de 10.400 citas, al ritmo de Marilyn Monroe, derrochando elegancia: «Soy cantante y he ido por ahí cantando de todo. Tengo una luz especial y lleno, me han dicho».

Sin embargo, su primera impresión al ver a Vicente ha sido muy sincera: «Un hombre normal, de su edad». «Lo veo un poco cerrado a Vicente. Quizás es tímido», ha destacado Luz. A Vicente, por su parte, no le ha parecido correcto que Luz, en su intervención, afirmase «estar muy caliente»: «Una señora bien puesta no hace un comentario tan obsceno. No me ha gustado mucho, las personas con un poco más de calidad no dicen eso». En este primer cruce de palabras entre ambos ya se podía intuir que la cita no iba a llegar a buen puerto. Y así ha sido.

Ya sentados en la mesa del restaurante, la cosa no ha ido a mejor. Y es que, en mitad de la cena, Vicente se ha convertido en el doble de Elvis y ha regalado a Luz y al programa una actuación. «Canta fatal. Él se cree que imita a Elvis, no le vas a decir que no haga eso, que hace el ridículo completamente. Con lo que me gustaba a mí Elvis, fíjate lo que ha sido...«», ha dicho ella completamente sorprendida. Sin embargo, parecía que Vicente estaba convencido de que le estaba gustando a su cita. De hecho, él ha confesado sobre su imitación que »cuando canto, noto que transmito mucho al público«.

Tras la cena, ambos han compartido y baile en el reservado especial del programa y ha llegado el momento de saber si finalmente se van a dar una oportunidad. «No eres mi prototipo, me gustan las mujeres más jóvenes», le ha dicho Vicente a Luz. «Yo no me siento mayor y para ti creo que tampoco lo soy. Eso ya va en el gusto de cada uno», le ha contestado ella. «Yo tampoco tendría una cita porque no eres mi tipo y me gustan más jovenes», ha sentenciado finalmente Luz a su cita.

