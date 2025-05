Así es Salva Reina, el novio de una popular actriz española que quería ser payaso

J.Zarco Valencai Jueves, 15 de mayo 2025, 18:17 Comenta Compartir

Salva Reina y José Coronado son los dos actores que visitan este jueves 'El Hormiguero'. Ambos acuden a presentar 'Legado', la nueva serie que se estrena en Netflix este viernes. El andaluz no para de acumular trabajos en los últimos años y este 2025 obtuvo un gran reconocimiento al ganar el Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'El 47'.

Reina nació en 1978 en Las Palmas de Gran Canaria pero siempre se ha considerado andaluz. Comenzó a estudiar Ingeniería Química pero lo dejó a los cuatro días y se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que la estudió en Granada.

Sin embargo, después de llevar poco más de un año como profesor le comunicó a sus padres que quería dedicarse a ser payaso. «Mis padres, al principio, estaban preocupados por hacerme payaso y actor. Cuando ven que te vas ganando la vida y que eres feliz, lo van aceptando. No me lancé a hacer arte dramático por cobardía, porque parecía no tener salidas», señaló en la SER.

Poco a poco fue iniciándose en el mundo de la interpretación, primero haciendo teatro en la calle y más tarde gracias a su papel como 'José' en la serie 'Allí abajo'. «Soy muy feliz desde que hacía animaciones como payaso en comuniones. En aquella época me decía que a ver si triunfaba un día. Yo pensaba que ya estaba triunfando porque podía pagar el alquiler, pagarle el café a un colega», asegura el actor.

En cuanto a su vida personal, el actor mantuvo una relación con la compañera de profesión Mara Guil, aunque se separaron tras el confinamiento. Actualmente, su pareja es otra popular actriz española, Kira Miró, que arrancó hace tres años durante el rodaje de la película 'Todos los hacen'.

Miró se ha convertido en un pilar fundamental en su vida y a ella dedicó su discurso al ganar el Goya este 2025: «Kira te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, por mirarme. Ojalá despertar todas las mañanas contigo».