RTVE rebaja el corazón y retira a María Patiño de uno de los bloques de 'La familia de la tele'

J.Zarco Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 16:51 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

'La familia de la tele' busca cómo remontar tras el fracaso de audiencias en sus primeros días y en el programa de este jueves María Patiño ha anunciado que la cadena ha decidido realizar una reorganización de los contenidos dividiendo el programa en dos bloques muy diferenciados.

El primer tramo del espacio estará centrado en la crónica social y será dirigido por Patiño. La segunda parte, después de la emisión de 'Valle Salvaje', será presentada por Inés Hernand y Aitor Albizua y los temas que tratará serán de actualidad y estarán alejados del corazón.

«Ha llegado el momento de comunicarles a ustedes que va a ocurrir. No sé a partir de mañana, pero hoy sí. Tras la catarsis que vivimos ayer, en 'La familia de la tele' vamos a vivir cambios. Ya saben ustedes que las familias no siempre están unidas y cada uno tiene su papel en las familias y a veces se fragmentan», anunciaba la presentadora gallega.

«Por eso hoy mis compañeros Inés Hernand y Aitor Albizua serán los encargados de encabezar el segundo acto del programa. ¿Qué vamos a ver a partir de las 19 horas de la tarde?», continuaba Patiño antes de que Inés Hernand tomara la palabra: «Independencia, estábamos diciendo justo antes en el RTVE Play que estamos escuchando las críticas y leyendo todo lo que pedían y vamos a hacer un segundo bloque un tanto distinto».

De hecho, en la tarde de este jueves ya se aplica esta importante modificación ya que contarán con el testimonio de una madre que denuncia la agresión sufrida por su hijo en un colegio.

El programa no ha estado exento de polémicas, como la de este miércoles en la que Belén Esteban anunció su marcha: «Estoy amargada aquí y quiero volver a ser libre, a decir lo que quiera, a cagarla si me equivoco y a no tener que estar censurada y sin poder comentar lo que quiera».

A todo ello se suma la crítica desde dentro de RTVE por parte de sus trabajadores y también del Consejo de Informativos, que pidió respeto ante la cobertura que se hizo de la elección del nuevo Papa con Marta Riesco al frente: «Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia».

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es